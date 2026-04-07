SociedadActualidad No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta El último temporal, que dejó tres víctimas fatales, abre muchos interrogantes: qué hacer si nos sorprende en la calle, cuándo pasa el peligro y por qué hay situaciones que no se pueden controlar. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL CALLES CONVERTIDAS EN RÍOS. El agua empieza a subir y puede arrastrar más de lo que parece. Por Lucía Lozano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inundaciones 2026 TucumánTafí ViejoYerba Buena Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Bomberos de Tucumán rescataron a un niño de dos años que se encontraba solo en vía pública Lo más popular Sin identidad, no hay rumbo: Italia comenzó a perder cuando dejó de ser Italia Probé las versiones pagas de las tres principales inteligencias artificiales y estas son las conclusiones Propuestas de fondo para mejorar la ciudad Cartas de lectores: realidades que muchas veces se ignoran Dos versiones sobre el rescate de un piloto estadounidense caído en Irán Por qué sectores de la extrema izquierda terminan alineados con el terrorismo y el eje iraní