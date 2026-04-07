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No avanzar, no confiarse: claves para actuar en plena tormenta

El último temporal, que dejó tres víctimas fatales, abre muchos interrogantes: qué hacer si nos sorprende en la calle, cuándo pasa el peligro y por qué hay situaciones que no se pueden controlar.

CALLES CONVERTIDAS EN RÍOS. El agua empieza a subir y puede arrastrar más de lo que parece. CALLES CONVERTIDAS EN RÍOS. El agua empieza a subir y puede arrastrar más de lo que parece.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 2 Hs

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