Atlético Tucumán tenía el control, pero los hinchas frenaron su mejor momento ante Tigre

¿Qué hubiese pasado si los hinchas no paraban el partido en el minuto 13? Atlético, otra vez, se quedó a las puertas de llevarse tres puntos fundamentales. Y, esta vez, el “Decano” había hecho todo para golpear primero: arrancó con intensidad, explotó las bandas y arrinconó a Tigre durante los primeros minutos. La sensación era clara: el gol estaba al caer. Pero el ingreso de los hinchas y el parate cambiaron el escenario. Enfriaron el partido, acortaron distancias y le quitaron a Atlético su principal virtud: el vértigo. Desde ese momento, el encuentro entró en un pozo del que nunca salió. El ritmo se diluyó, las ideas también, y el resultado fue una consecuencia lógica: un 0-0 apagado, con muy poco para rescatar.