Con varios jugadores que mostraron un buen nivel, así quedó el 1x1 en la victoria de San Martín en Santiago

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán venció 2-0 a Güemes en Santiago del Estero por la Primera Nacional, con goles de Diellos y Ferreyra, logrando un triunfo clave para subir en la tabla.
- Bajo la conducción de Andrés Yllana, el equipo mostró orden y eficacia. Santiago Briñone dominó el medio, mientras que Diellos y Ferreyra tradujeron la superioridad en goles.
- El triunfo reafirma el crecimiento futbolístico del club y consolida el esquema táctico de Yllana. La mejora en los rendimientos individuales fortalece sus aspiraciones al ascenso.
En el Madre de Ciudades, San Martín dejó una actuación convincente en todas sus líneas. Con orden, eficacia y una clara identidad de juego, el equipo que dirige Andrés Yllana superó a Güemes y reafirmó su crecimiento en la Primera Nacional.
Así fue el rendimiento de los jugadores "santos"
Darío Sand (6)
No tuvo demasiada participación en el juego, ya que Güemes prácticamente no le generó situaciones de gol. De todos modos, respondió bien en las pocas intervenciones que tuvo.
Tiago Peñalba (6)
Le tocó desempeñarse como stopper y respondió con creces. Salvó una jugada que se había complicado por la izquierda e intentó darle una salida limpia a San Martín desde el fondo.
Nicolás Ferreyra (6)
Mejora su rendimiento en cada partido. Se mostró firme en el juego aéreo y utilizó bien su cuerpo para frenar los avances del rival y mantenerlo lejos del arco de San Martín.
Guillermo Rodríguez (6)
Fue parte de la línea de tres en el fondo y respondió con algunas intervenciones importantes. Si bien se lo notó algo nervioso en los primeros minutos, terminó adaptándose.
Víctor Salazar (5)
Una jugada desafortunada lo obligó a salir del campo con evidentes signos de dolor. Hasta ese momento, el lateral estaba cumpliendo una tarea aceptable.
Lucas Diarte (6)
Se mostró correcto en la marca y por momentos se proyectó al ataque. En el segundo tiempo se soltó más y encontró buenas asociaciones con Kevin López por su sector.
Santiago Briñone (7)
Se adueñó de la mitad de la cancha, aportó en la generación de juego y dejó en claro que se siente cómodo con este esquema.
Nicolás Castro (6)
Se lo vio más participativo y también más fino en la toma de decisiones.
Alan Cisnero (6)
Generó una buena jugada por izquierda que terminó en un centro de Castro. También probó con un remate de larga distancia que el arquero mandó al córner.
Luca Arfaras (6)
Recuperó la titularidad y tuvo buenas intervenciones en el uno contra uno. Buscó permanentemente el arco rival y generó el error en la defensa de Güemes que derivó en el 1 a 0.
Diego Diellos (7)
Su cuota goleadora parece no detenerse. Lleva tres tantos en tres partidos y estuvo cerca de ampliar esos números, aunque malogró un penal.
Elías López (6)
Ingresó en reemplazo de Salazar y tuvo algunas buenas intervenciones por su sector. Aun así, da la sensación de que todavía necesita un poco más de rodaje futbolístico.
Kevin López (-)
Aprovechó los espacios que dejó Güemes y terminó de exponer las falencias del rival en la mitad de la cancha. Además, aportó la asistencia para el 2-0.
Benjamín Borasi (-)
Si bien no contó con demasiadas situaciones, participó en la jugada del segundo gol, que terminó de sellar el triunfo de San Martín.
Luciano Ferreyra (-)
Se mostró siempre como una opción en ataque, generó la jugada y la terminó con una exquisita definición ante la salida del arquero para el 2-0.
Facundo Pons (-)
No tuvo mucha participación en el partido y continúa sin poder amigarse con la red.