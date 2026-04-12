Orbán o Magyar: cerraron las mesas de votación en elecciones de Hungría

Resumen para apurados
- Hungría cerró este domingo sus elecciones generales con una participación récord del 77%, enfrentando al premier Viktor Orbán contra el opositor proeuropeo Péter Magyar.
- El proceso electoral, marcado por una economía estancada, busca definir si Orbán continúa tras 16 años de poder o si el partido Tisza logra la alternancia política esperada.
- El resultado determinará el futuro de la relación de Hungría con la Unión Europea y el peso de la ultraderecha regional, ante el crecimiento de un nuevo movimiento opositor.
Los húngaros votaron este domingo en unas elecciones que podrían poner fin a 16 años en el poder del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán y abrir paso a la alternancia que defiende el conservador proeuropeo Péter Magyar.
Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara).
Orbán, de 62 años, se convirtió en una referencia de la ultraderecha internacional dentro y fuera de Europa por sus posturas contrarias a la inmigración, la comunidad LGTBQ y al continuo apoyo de los países occidentales a Ucrania, invadida por Rusia, consignó el sitio DW, con base en la información de la agencia AFP.
Media hora antes del cierre de los centros de votación, la participación ya era de 77,8%, un nivel por encima de la tasa máxima de participación de 70,5%, registrada en las elecciones de 2002.
Los sondeos de institutos independientes predicen una amplia victoria del partido de oposición Tisza, de Magyar, quien en dos años logró construir un movimiento capaz de hacer sombra a Orbán, cuya popularidad cayó debido a la ralentización de la economía.