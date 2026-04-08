Elecciones en Hungría: Orban está complicado

Es un firme opositor a la inmigración, a los derechos LGTBQ y al apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia; asuntos por los que se ha enfrentado con Bruselas. En el extranjero, el nacionalista de 62 años sigue contando con apoyos como los de la administración estadounidense de Donald Trump o dirigentes latinoamericanos como el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.