De cara al sol: la narrativa cromañón en el ojo de Leticia Martínez

Mario Lavaisse, Editor de Umas: Siendo honesto, venía un poco preocupado por la inactividad prolongada en años. Lo último que sacamos fue en 2023 (una reedición de “Cuarteto bolche” cuya primera edición es de 2016, así que tampoco cuenta tanto como novedad). Lo anterior, en 2021. Así que estaba un poco desesperado por sacar algo, lo que sea. Y se me cruzó una chica por el camino y un morocho, así que viene bien para cubrir el cupo concha y el cupo morocho. Hablando en serio, debo decir que dada esta discontinuidad propia en el quehacer editorial, no siento en lo personal que haya una urgencia de sacar nada. Tampoco tengo el dinero ni el tiempo: ya estoy andando forzando la máquina. A los que me preguntan cómo hago les respondo: "preguntale a mi pareja". Alfredo Díaz de Editorial Tóxicxs (Los Quiroga, Santiago del Estero) me hace burla directamente. Cuando le conté de una novedad que tenía en mente me contestó "y bueno… para hacer algo". A él sí sé que le empieza a picar algo cuando no se llega, por ejemplo, a las cinco novedades al año. Veo en él a un editor profesional porque está en toda la cadena de producción, yo mando PDFs a la imprenta. Lo del peso propio creo que no son los títulos los que lo tienen sino sus autores. No son dos cualquiera tirados de los pelos. Leticia Martínez y Mario Flores son unos autores del carajo, que tienen su trayectoria, y estoy honrado por sumarlos a mi catálogo. No sé cómo los convencí, la verdad. Capaz sea discutible que no tenga peso propio la novela “De cara al sol”, porque anduvo muy bien la primera edición que fue de Gerania (Tucumán) en 2021. No es en ese sentido "una apuesta". Tampoco el de Mario es una apuesta. Semejante chango grande ya. Me cuelgo de sus tetas para presentar la colección ‘Guitarra’, de ensayo y no ficción. Siguiendo con lo del "peso propio", nosotros insistimos en que publicamos "argentinos vivos con trayectoria vigente", eso decimos desde el principio, pero muy pronto nos apareció Francisco René Santucho y su obra que va de 1953 a 1975, año de su desaparición forzada. Así que no duró mucho la narrativa de "argentinos vivos". Descubrimos rápido que hay valor en el pasado. Dice Ernesto Picco que leyó en un subtítulo alusivo a una reedición de Canal Feijóo la frase "reeditar es resucitar", y él lo asoció al gesto de reunir la obra publicada de Francisco René. Eso fue una co-edición de cinco sellos, en 2016. Un esfuerzo de la familia que resguardó ese material mucho tiempo y que era justo y necesario que recircule. No para que Francisco René ascendiera al pedestal de los notables, sino para seguir discutiendo ahora con su palabra fresca que pasó muchos años siendo considerada ilegal. Es que indio y zurdo es mucho para este país, ¿no? Sintetizando, en Umas no hacemos apuestas, vamos a la segura. Queremos autores que se la crean y que quieran seguir creyéndosela muchos años más. Nunca sacamos un primer libro de ningún autor y si se puede considerar en tal o cual que sí lo fue, fueron libros muy esperados por el público. ¿Sacamos pocos libros? Sí, pero todos son buenos libros. Y con una edición mucho más cuidada que lo necesario. ¿Estoy insinuando que el que publica diez novedades al año tiene más probabilidad de sacar caca que el que saca una al año? No lo estoy insinuando. Lo estoy declarando abiertamente. ¿Es una excusa autocompensatoria? Capaz.