El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo contactó a la periodista Sofía Martínez para desmentir rumores de tensión tras su emotiva entrevista a Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022.
- Ante versiones de celos y críticas en redes, la esposa del capitán le envió un mensaje privado de apoyo diciendo 'a la gilada ni cabida', normalizando su vínculo profesional.
- El gesto humaniza la figura de la familia Messi y pone fin a una narrativa de conflicto, validando la trayectoria y el reconocimiento de la cronista en el ámbito deportivo.
La periodista deportiva Sofía Martínez compartió detalles sobre un gesto privado de la esposa de Lionel Messi. Tras los rumores de un supuesto acercamiento sentimental entre la comunicadora y el astro del fútbol, Antonela Roccuzzo tomó la iniciativa de contactarla directamente. Esta situación surgió a raíz de la viralización de una entrevista cargada de emoción realizada durante el Mundial de Qatar 2022.
Estos rumores escalaron en las plataformas digitales y generaron momentos de angustia para la cronista. Sin embargo, un llamativo mensaje de la familia del capitán argentino cambió la dinamica de la narrativa creada por los periodistas.
El origen de los rumores y el apoyo de Antonela Roccuzzo
La periodista recordó el instante exacto en que recibió la notificación en su teléfono móvil. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, relató Sofía Martínez durante su participación en un programa de streaming. Este mensaje directo puso fin a la angustia que sentía la joven por las críticas malintencionadas en redes sociales.
La comunicadora destacó el valor humano detrás de este contacto inesperado. Ella sostuvo que la esposa del futbolista “no tenía ninguna necesidad de escribirme” en medio de semejante revuelo mediático.
El impacto de la entrevista en Qatar y la reacción posterior
El contacto llegó en un momento donde “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, y lo describió como “tranquilizador”. La cercanía mostrada por la conductora hacia el diez argentino durante el torneo mundialista fue el disparador de todas las teorías. Aquella charla emotiva después del partido contra Croacia marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de la periodista.
En aquel encuentro, la cronista dejó de lado las preguntas técnicas para dedicarle un discurso que conmovió al país entero. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, dijo Sofía Martínez, visiblemente emocionada.
Tiempo después, el propio Lionel Messi recordó esas palabras con afecto durante diversas entrevistas públicas. El reconocimiento del jugador y el posterior gesto de Antonela Roccuzzo consolidaron la imagen de la periodista como una referente dentro del ámbito deportivo.