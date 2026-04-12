El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

En aquel encuentro, la cronista dejó de lado las preguntas técnicas para dedicarle un discurso que conmovió al país entero. “Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, dijo Sofía Martínez, visiblemente emocionada.