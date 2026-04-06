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Max Verstappen volvió a rendirse ante Messi y expresó su dolor por una jugada del "10" en Qatar

El neerlandés recordó la asistencia a Nahuel Molina frente a Países Bajos y aseguró que al capitán argentino es imposible detenerlo.

Max Verstappen volvió a rendirse ante Messi y expresó su dolor por una jugada del 10 en Qatar
Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • Max Verstappen elogió el talento de Lionel Messi al recordar su asistencia ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, destacando que el argentino es imposible de detener.
  • El piloto de F1 analizó la capacidad de lectura de juego del 10 y cómo su visión superó la defensa neerlandesa en cuartos de final, un duelo histórico que Argentina ganó por penales.
  • Estas declaraciones reafirman la admiración global por Messi más allá del fútbol. Verstappen lo situó nuevamente por encima de Cristiano Ronaldo debido a su talento natural único.
Resumen generado con IA

Max Verstappen volvió a rendirse ante Lionel Messi y dejó una frase que no pasó desapercibida. El campeón de Fórmula 1 recordó una jugada de la última Copa del Mundo y explicó por qué, a su entender, al capitán argentino no se lo puede frenar cuando detecta el momento justo para lastimar.

El neerlandés se detuvo en la asistencia que Messi le dio a Nahuel Molina frente a Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022, una acción que todavía sigue siendo recordada por la precisión y la lectura del rosarino. Para Verstappen, esa jugada resume como pocas la capacidad del argentino para interpretar el partido. “Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”, analizó.

En ese mismo tramo de la charla, el piloto profundizó su idea sobre lo que hace distinto a Messi y dejó una definición tajante. “Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, afirmó. Luego, al volver sobre aquella asistencia frente a Países Bajos, remató: “Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo. Simplemente, no puedes defender eso”.

La referencia no fue casual, porque Argentina y Países Bajos construyeron a lo largo de los años un duelo con mucha historia en los Mundiales. Y ese partido de 2022, que terminó 2-2 antes de definirse por penales, volvió a sumar un capítulo intenso a una rivalidad cargada de recuerdos. Aquella noche, además, el equipo de Lionel Scaloni terminó avanzando gracias a la definición desde los doce pasos.

Un elogio que no fue el primero

No es la primera vez que Verstappen elige a Messi por encima de otros grandes nombres. Ya en otra oportunidad había dicho: “Messi tiene más talento”, al ser consultado por la comparación con Cristiano Ronaldo. Aunque también aclaró que el portugués “ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”. Ahora volvió a poner en palabras esa admiración, esta vez a partir de una jugada que, según su mirada, confirma por qué Messi está en otra dimensión.

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