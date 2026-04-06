Max Verstappen volvió a rendirse ante Messi y expresó su dolor por una jugada del "10" en Qatar

Un elogio que no fue el primero

No es la primera vez que Verstappen elige a Messi por encima de otros grandes nombres. Ya en otra oportunidad había dicho: “Messi tiene más talento”, al ser consultado por la comparación con Cristiano Ronaldo. Aunque también aclaró que el portugués “ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”. Ahora volvió a poner en palabras esa admiración, esta vez a partir de una jugada que, según su mirada, confirma por qué Messi está en otra dimensión.