TEL: qué es el trastorno que afecta el habla de Dieguito Fernando Maradona

En paralelo al avance de la causa judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, la atención pública vuelve a posarse sobre su círculo íntimo. El nuevo juicio, que investiga a siete profesionales de la salud por “homicidio con dolo eventual”, fue reprogramado y comenzará el 14 de abril en los tribunales de San Isidro, con audiencias previstas, en principio, dos veces por semana.