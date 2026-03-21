La inolvidable definición de Ernesto Cherquis Bialo sobre Diego Armando Maradona y su legado eterno

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo reavivó muchos de sus aportes al periodismo deportivo, pero entre todos, hay uno que volvió a tomar fuerza: su profunda y lúcida definición sobre Diego Maradona, una de las más completas que se hayan escuchado.
En una entrevista en la TV Pública, el periodista sorprendió al responder una simple pregunta con una mirada compleja y reveladora. “¿Usted cree que hay un Maradona?”, lanzó antes de construir una reflexión que trascendió el análisis futbolístico.
Cherquis no habló de un solo Diego, sino de múltiples versiones que convivían en una misma figura. Describió al futbolista, al ídolo, al hijo, al padre, al amigo y también a sus contradicciones, en una pintura tan humana como real.
“Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio, una maravilla. Fiorito y Dubái. Barro y oro”, sintetizó en una frase que quedó grabada como una de las definiciones más potentes sobre el Diez.
Un testigo privilegiado de su historia
Cherquis Bialo no solo analizó a Maradona: lo acompañó a lo largo de su carrera y escribió su biografía autorizada. Su cercanía le permitió entenderlo como pocos y traducir en palabras lo que significó para el fútbol y para la identidad argentina, dejando un legado que hoy vuelve a cobrar dimensión.