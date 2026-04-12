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OpiniónENFOQUE DEL DOMINGO

Houston, tenemos un problema

La vuelta a las andanzas del hombre a la vuelta de la Luna han hecho revivir diferentes aprendizajes de la humanidad. Los astronautas actuales han dejado expresamente claro la importancia de trabajar hoy para las próximas generaciones y para las misiones que vienen. Algo que los tucumanos no aprenden después de tantas inundaciones.

Houston, tenemos un problema
Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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