Houston, tenemos un problema
La vuelta a las andanzas del hombre a la vuelta de la Luna han hecho revivir diferentes aprendizajes de la humanidad. Los astronautas actuales han dejado expresamente claro la importancia de trabajar hoy para las próximas generaciones y para las misiones que vienen. Algo que los tucumanos no aprenden después de tantas inundaciones.
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