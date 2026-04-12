Tendencias otoño-invierno: una mirada desde Nueva York

Por otro lado, el trench que nació como una prenda militar, diseñada para proteger del clima en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, vuelve a las calles. Fue Burberry quien lo llevó a la vida civil, y desde entonces se convirtió en un básico del guardarropa. Hoy, en Nueva York, vuelve a ocupar un lugar central pero al clásico modelo se le suman versiones en materiales como el charol, que la convierten en algo más llamativo.