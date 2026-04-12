Por qué la ruta 315 no da más

Aclaró que esa calle ya estaba planificada en un proyecto más grande que él tuvo a su cargo cuando estaba en la DPV: la utopista de Circunvalación Noroeste, la cual fue diseñada hace poco más de dos años para mejorar la conectividad de Yerba Buena, Cebil Redondo, Tafí Viejo y Los Nogales.