Asaltó a un chofer y terminó grave tras ser atacado a pedradas

Tras el robo, el chofer volvió a pie al punto de origen del viaje, donde se encontró con dos hombres que lo ayudaron a identificar al ladrón y le indicaron que vivía a pocos metros. Según la información policial, la víctima observó que el sospechoso regresaba por el lugar a bordo de la motocicleta sustraída. En ese momento, los hombres presentes le habrían indicado al joven que intentara detener al delincuente arrojándole piedras, lo que provocó que Joan perdiera el control del rodado y cayera. Aprovechando esa situación, el chofer de aplicación recuperó su motocicleta y se retiró del lugar.