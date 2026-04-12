Secciones
Seguridad

Asaltó a un chofer y terminó grave tras ser atacado a pedradas

El delincuente le robó la motocicleta a un conductor de Uber, pero la víctima logró recuperarla tras interceptarlo en la zona.

Hace 3 Hs

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado por un pasajero que le robó la motocicleta tras amenazarlo con un arma blanca. Minutos después, la víctima logró interceptar al ladrón y recuperar el rodado luego de atacar a pedradas al sospechoso, quien terminó internado en grave estado.

El violento episodio ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21.30, cuando un joven de 21 años se encontraba trabajando con la aplicación Uber y acudió a un viaje en la zona de Los Pocitos. Según el informe policial, al llegar al punto de inicio subió como pasajero un joven identificado como Joan, de 20 años.

Según informaron en la comisaría de El Colmenar, al arribar al destino, en inmediaciones del barrio Divino Niño, Joan descendió de la motocicleta, extrajo un cuchillo y amenazó al conductor para que le entregara el vehículo. Ante la negativa de la víctima, el sospechoso lo empujó, lo hizo caer del rodado y le sustrajo la moto, para luego darse a la fuga.

Tras el robo, el chofer volvió a pie al punto de origen del viaje, donde se encontró con dos hombres que lo ayudaron a identificar al ladrón y le indicaron que vivía a pocos metros. Según la información policial, la víctima observó que el sospechoso regresaba por el lugar a bordo de la motocicleta sustraída. En ese momento, los hombres presentes le habrían indicado al joven que intentara detener al delincuente arrojándole piedras, lo que provocó que Joan perdiera el control del rodado y cayera. Aprovechando esa situación, el chofer de aplicación recuperó su motocicleta y se retiró del lugar.

Minutos después, personal del servicio de emergencias trasladó al herido al hospital Padilla, donde ingresó con un cuadro grave. De acuerdo con el diagnóstico médico, presentaba politraumatismos y un traumatismo encéfalocraneano severo, quedando en estado reservado.

Por su parte, la víctima del robo se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia y someterse a los exámenes correspondientes.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que ordenó la aprehensión de Joan y una serie de medidas, entre ellas relevamiento de cámaras, pericias en el lugar y entrevistas a testigos. Asimismo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios II, y el auxiliar de fiscal Miguel Fernández dispuso que se siguiera de cerca la evolución del estado de salud del sospechoso mientras avanza la causa.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
1

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros
2

Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años
3

El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones
4

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja
5

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado
6

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

Sector vitivinícola: la exportación de vino en marzo superó los 18 millones de litros

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

Comentarios