Asaltó a un chofer y terminó grave tras ser atacado a pedradas

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado por un pasajero que le robó la motocicleta tras amenazarlo con un arma blanca. Minutos después, la víctima logró interceptar al ladrón y recuperar el rodado luego de atacar a pedradas al sospechoso, quien terminó internado en grave estado.
El violento episodio ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 21.30, cuando un joven de 21 años se encontraba trabajando con la aplicación Uber y acudió a un viaje en la zona de Los Pocitos. Según el informe policial, al llegar al punto de inicio subió como pasajero un joven identificado como Joan, de 20 años.
Según informaron en la comisaría de El Colmenar, al arribar al destino, en inmediaciones del barrio Divino Niño, Joan descendió de la motocicleta, extrajo un cuchillo y amenazó al conductor para que le entregara el vehículo. Ante la negativa de la víctima, el sospechoso lo empujó, lo hizo caer del rodado y le sustrajo la moto, para luego darse a la fuga.
Tras el robo, el chofer volvió a pie al punto de origen del viaje, donde se encontró con dos hombres que lo ayudaron a identificar al ladrón y le indicaron que vivía a pocos metros. Según la información policial, la víctima observó que el sospechoso regresaba por el lugar a bordo de la motocicleta sustraída. En ese momento, los hombres presentes le habrían indicado al joven que intentara detener al delincuente arrojándole piedras, lo que provocó que Joan perdiera el control del rodado y cayera. Aprovechando esa situación, el chofer de aplicación recuperó su motocicleta y se retiró del lugar.
Minutos después, personal del servicio de emergencias trasladó al herido al hospital Padilla, donde ingresó con un cuadro grave. De acuerdo con el diagnóstico médico, presentaba politraumatismos y un traumatismo encéfalocraneano severo, quedando en estado reservado.
Por su parte, la víctima del robo se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia y someterse a los exámenes correspondientes.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que ordenó la aprehensión de Joan y una serie de medidas, entre ellas relevamiento de cámaras, pericias en el lugar y entrevistas a testigos. Asimismo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios II, y el auxiliar de fiscal Miguel Fernández dispuso que se siguiera de cerca la evolución del estado de salud del sospechoso mientras avanza la causa.