Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

Uno de los principales impulsores de las manifestaciones públicas fue la agrupación estudiantil Qunca-Cepa, de Filosofía. “Esta obra no representa ningún beneficio para nadie, ya que mientras se gasta esa cantidad de dinero para lavarle la cara a la entrada de la facultad, puertas adentro la realidad es otra”, escribió la agrupación. Los dirigentes mencionaron deficiencias tanto en interna como externa del edificio en el que se cursan 13 carreras. Entre ellos, se destacó el mal estado de baños, merenderos y anfiteatros, la falta de conexión a internet, la ausencia de proyectores y los aires acondicionados sin funcionamiento.