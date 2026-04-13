Polémica por una obra en el Centro Prebisch: “Nos llama la atención porque tenemos muchos edificios que no están en condiciones"
Resumen para apurados
- Adiunt cuestiona el inicio de obras millonarias en el acceso del Centro Prebisch (UNT) en Tucumán por falta de transparencia y priorizar la fachada sobre necesidades edilicias graves.
- Los trabajos iniciaron con desmonte de árboles sin aviso. Docentes denuncian que hay aulas deterioradas y obras inconclusas en otras escuelas de la UNT pese al gasto en la entrada.
- El conflicto expone la tensión por el uso de recursos ante el ajuste presupuestario. Se espera que el reclamo impulse una revisión de las prioridades de inversión en la universidad.
La puesta en marcha de una obra en el acceso del Centro Prebisch, ubicado en el parque 9 de Julio, generó sorpresa y abrió un foco de discusión dentro del ámbito universitario. Desde sectores docentes cuestionan tanto la forma en que se iniciaron los trabajos como el destino de los recursos en un contexto de restricciones presupuestarias.
La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que la organización tomó posición a partir de inquietudes surgidas en la Facultad de Filosofía y Letras. “Nos llamó la atención, en primer lugar, el desmonte de árboles en el hall central, que es la entrada al Centro Prebisch. No entendíamos de qué se trataba el proyecto porque nunca se dio a conocer a la comunidad universitaria”, señaló.
Rodríguez explicó que el inicio de las tareas fue sorpresivo para buena parte de la docencia. “Un día nos encontramos con que habían comenzado las obras, con el desmonte y otros trabajos, sin información previa”, indicó. Según agregó, la preocupación se profundizó al conocerse el monto destinado a la intervención. “Cuando nos enteramos de la cifra millonaria que implica este proyecto, fue un tema de gran sorpresa”.
En ese sentido, la dirigente planteó que existen prioridades edilicias más urgentes dentro de la universidad. “Ese dinero se podría haber utilizado para refaccionar aulas, anfiteatros y poner en condiciones espacios que hoy tienen muchas carencias. Quienes trabajan y enseñan en Filosofía y Letras conocen bien esa situación”, afirmó.
Además, vinculó el debate con el contexto económico actual. “En un escenario de ajuste presupuestario, entendemos que hacer una gran fachada no debería haber sido la opción, sino invertir en las necesidades concretas de docentes y estudiantes dentro del propio centro”, sostuvo.
Rodríguez también amplió la crítica al manejo general de los recursos en la Universidad Nacional de Tucumán. “Nos llama la atención cómo se encaran obras de gran envergadura cuando tenemos muchos edificios que no están en condiciones”, expresó.
Como ejemplo, mencionó problemáticas en otros establecimientos educativos dependientes de la UNT. “En las escuelas preuniversitarias, como la Escuela Sarmiento, se viene reclamando hace tiempo la ampliación edilicia y hay obras que no se terminan. También hay falta de aulas y de espacios adecuados para cursar”, detalló.
Finalmente, insistió en la necesidad de revisar las prioridades. “Se inauguran obras, pero los edificios que ya existen no se mantienen ni se refaccionan como corresponde”, concluyó.