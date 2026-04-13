Polémica por una obra en el Centro Prebisch: “Nos llama la atención porque tenemos muchos edificios que no están en condiciones"

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, explicó a LA GACETA que la organización tomó posición a partir de inquietudes surgidas en la Facultad de Filosofía y Letras. “Nos llamó la atención, en primer lugar, el desmonte de árboles en el hall central, que es la entrada al Centro Prebisch. No entendíamos de qué se trataba el proyecto porque nunca se dio a conocer a la comunidad universitaria”, señaló.