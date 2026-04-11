Los tucumanos tendrán un desafío de alto nivel en Santiago del Estero

Resumen para apurados
- El 26 de abril se realizará en Santiago del Estero la primera Media Maratón Mijovi, con participación de atletas tucumanos y largada en el Estadio Madre de Ciudades por solidaridad.
- La prueba contará con circuitos certificados de 21k y 10k, tecnología de punta y premios. Lo recaudado se destinará a la Fundación Sí para financiar residencias universitarias.
- El evento busca posicionarse en el calendario nacional de running. La alta convocatoria de tucumanos refuerza la integración deportiva regional y el impacto social en el norte.
El calendario del running suma una propuesta que ya genera expectativa en todo el norte argentino. El domingo 26 de abril se disputará en Santiago del Estero la primera edición de la Media Maratón “Mijovi”, una competencia que apunta a instalarse en el circuito nacional y que contará con una nutrida presencia de atletas tucumanos.
La prueba tendrá como epicentro al imponente Estadio Único Madre de Ciudades, desde donde se realizará la largada y la llegada. El evento ofrecerá dos distancias: 21 kilómetros, correspondiente a la media maratón oficial, y 10 kilómetros, pensada para quienes buscan un desafío más corto pero igualmente competitivo. Ambos circuitos cuentan con certificación oficial, lo que permitirá a los corredores registrar marcas válidas, un detalle clave para quienes buscan medir su rendimiento en un contexto profesional.
Desde Tucumán, la expectativa es alta. Luis Cuellar, profesor de Educación Física y referente de la Escuela de Atletismo Los Salvajes, confirmó que habrá una participación masiva de corredores del “Jardín de la República”. El grupo que entrena en la pista de ciclismo del parque 9 de Julio ya tiene al menos 15 atletas inscriptos, aunque se espera que el número siga creciendo en los próximos días.
“Será una carrera como las mejores de Buenos Aires. La logística es impresionante, con chips de última generación que nos permitirán tener precisión absoluta en los tiempos. No hay dudas de que será una competencia de gran nivel nacional”, explicó Cuellar, quien además destacó un factor determinante: la cercanía geográfica. “La tenemos a pocos kilómetros, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Serán varias las escuelas de nuestra provincia que tendrán representantes”, remarcó.
El circuito será otro de los grandes atractivos. Los corredores atravesarán distintas avenidas tanto de la capital santiagueña como de La Banda, pasando por puntos emblemáticos de la provincia. “Realmente está muy bueno el circuito. Nosotros estamos entrenando fuerte con la mira puesta en esa carrera”, señaló Cuellar.
La organización también apostó fuerte en el aspecto competitivo. Andrea Sarquiz, una de las responsables del evento, confirmó que habrá premios económicos para los cinco primeros de la clasificación general en ambas distancias, tanto en damas como en caballeros. Además, se realizarán sorteos entre todos los corredores que logren completar el recorrido, una iniciativa que amplía las posibilidades de recompensa más allá de los puestos de elite.
“Que haya premios incluso para quienes no ganan es un incentivo extra. El solo hecho de terminar ya te da la chance de llevarte algo, y eso motiva mucho”, valoró Cuellar, destacando el enfoque inclusivo de la competencia.
Pero la Media Maratón “Mijovi” no será solo deporte. El evento tendrá un fuerte componente solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación Sí, una entidad que trabaja para brindar oportunidades educativas a jóvenes de sectores vulnerables. A través de sus programas, la fundación promueve la inclusión social mediante residencias universitarias que permiten a estudiantes del interior acceder a la educación superior.
“La inscripción de los atletas se convierte directamente en un aporte para la fundación. Es una manera de combinar el deporte con una causa muy importante”, explicó Sarquiz. En ese sentido, destacó que la primera residencia de la organización se abrió justamente en Santiago del Estero, y que actualmente cuenta con tres en la provincia y 27 en todo el país, con capacidad para casi 500 estudiantes.
Así, con una propuesta que conjuga alto nivel competitivo, organización de primer nivel y un fuerte compromiso social, la Media Maratón “Mijovi” despierta gran expectativa. Y en ese escenario, los tucumanos buscarán dejar su huella.