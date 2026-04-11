Secciones
DeportesMás deportes

Los tucumanos tendrán un desafío de alto nivel en Santiago del Estero

Los atletas del "Jardín de la República" dirán presentes en la Media Maratón Mijovi, que se largará el domingo 26 de abril desde el estadio "Madre de Ciudades". Se correrá en un circuito certificado.

LISTOS. Representantes de la Escuela de Atletismo Los Salvajes estarán presentes en la carrera de Santiago del Estero. LISTOS. Representantes de la Escuela de Atletismo Los Salvajes estarán presentes en la carrera de Santiago del Estero.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 26 de abril se realizará en Santiago del Estero la primera Media Maratón Mijovi, con participación de atletas tucumanos y largada en el Estadio Madre de Ciudades por solidaridad.
  • La prueba contará con circuitos certificados de 21k y 10k, tecnología de punta y premios. Lo recaudado se destinará a la Fundación Sí para financiar residencias universitarias.
  • El evento busca posicionarse en el calendario nacional de running. La alta convocatoria de tucumanos refuerza la integración deportiva regional y el impacto social en el norte.
Resumen generado con IA

El calendario del running suma una propuesta que ya genera expectativa en todo el norte argentino. El domingo 26 de abril se disputará en Santiago del Estero la primera edición de la Media Maratón “Mijovi”, una competencia que apunta a instalarse en el circuito nacional y que contará con una nutrida presencia de atletas tucumanos.

La prueba tendrá como epicentro al imponente Estadio Único Madre de Ciudades, desde donde se realizará la largada y la llegada. El evento ofrecerá dos distancias: 21 kilómetros, correspondiente a la media maratón oficial, y 10 kilómetros, pensada para quienes buscan un desafío más corto pero igualmente competitivo. Ambos circuitos cuentan con certificación oficial, lo que permitirá a los corredores registrar marcas válidas, un detalle clave para quienes buscan medir su rendimiento en un contexto profesional.

Desde Tucumán, la expectativa es alta. Luis Cuellar, profesor de Educación Física y referente de la Escuela de Atletismo Los Salvajes, confirmó que habrá una participación masiva de corredores del “Jardín de la República”. El grupo que entrena en la pista de ciclismo del parque 9 de Julio ya tiene al menos 15 atletas inscriptos, aunque se espera que el número siga creciendo en los próximos días.

“Será una carrera como las mejores de Buenos Aires. La logística es impresionante, con chips de última generación que nos permitirán tener precisión absoluta en los tiempos. No hay dudas de que será una competencia de gran nivel nacional”, explicó Cuellar, quien además destacó un factor determinante: la cercanía geográfica. “La tenemos a pocos kilómetros, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Serán varias las escuelas de nuestra provincia que tendrán representantes”, remarcó.

El circuito será otro de los grandes atractivos. Los corredores atravesarán distintas avenidas tanto de la capital santiagueña como de La Banda, pasando por puntos emblemáticos de la provincia. “Realmente está muy bueno el circuito. Nosotros estamos entrenando fuerte con la mira puesta en esa carrera”, señaló Cuellar.

La organización también apostó fuerte en el aspecto competitivo. Andrea Sarquiz, una de las responsables del evento, confirmó que habrá premios económicos para los cinco primeros de la clasificación general en ambas distancias, tanto en damas como en caballeros. Además, se realizarán sorteos entre todos los corredores que logren completar el recorrido, una iniciativa que amplía las posibilidades de recompensa más allá de los puestos de elite.

“Que haya premios incluso para quienes no ganan es un incentivo extra. El solo hecho de terminar ya te da la chance de llevarte algo, y eso motiva mucho”, valoró Cuellar, destacando el enfoque inclusivo de la competencia.

Pero la Media Maratón “Mijovi” no será solo deporte. El evento tendrá un fuerte componente solidario, ya que todo lo recaudado será destinado a la Fundación Sí, una entidad que trabaja para brindar oportunidades educativas a jóvenes de sectores vulnerables. A través de sus programas, la fundación promueve la inclusión social mediante residencias universitarias que permiten a estudiantes del interior acceder a la educación superior.

“La inscripción de los atletas se convierte directamente en un aporte para la fundación. Es una manera de combinar el deporte con una causa muy importante”, explicó Sarquiz. En ese sentido, destacó que la primera residencia de la organización se abrió justamente en Santiago del Estero, y que actualmente cuenta con tres en la provincia y 27 en todo el país, con capacidad para casi 500 estudiantes.

Así, con una propuesta que conjuga alto nivel competitivo, organización de primer nivel y un fuerte compromiso social, la Media Maratón “Mijovi” despierta gran expectativa. Y en ese escenario, los tucumanos buscarán dejar su huella.

Temas TucumánBuenos AiresSantiago del EsteroEl PaísFederación Tucumana de AtletismoArgentinaEstadio Madre de Ciudades
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos karatecas tucumanos representarán al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Dos karatecas tucumanos representarán al país en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Bike Camp 2026: Tucumán será sede de un campus de entrenamiento de ciclismo de ruta

Bike Camp 2026: Tucumán será sede de un campus de entrenamiento de ciclismo de ruta

De entrenarse en la ruta a ganar el oro en Neuquén: el tucumano que se destaca en el paratletismo y sueña en grande

De entrenarse en la ruta a ganar el oro en Neuquén: el tucumano que se destaca en el paratletismo y sueña en grande

Lo más popular
Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz
1

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?
2

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios
4

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...
5

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
6

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Más Noticias
Deterioro y valor histórico: ¿cuál es la situación de los edificios antiguos en la Provincia?

Deterioro y valor histórico: ¿cuál es la situación de los edificios antiguos en la Provincia?

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Unos reclaman más transparencia; otros, no evaluar en abstracto al Presupuesto tucumano

Unos reclaman más transparencia; otros, no evaluar en abstracto al Presupuesto tucumano

Este es el hábito nocturno que dispara los niveles de azúcar en sangre sin que lo sepas

Este es el hábito nocturno que dispara los niveles de azúcar en sangre sin que lo sepas

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Comentarios