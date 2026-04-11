Los tucumanos tendrán un desafío de alto nivel en Santiago del Estero

“La inscripción de los atletas se convierte directamente en un aporte para la fundación. Es una manera de combinar el deporte con una causa muy importante”, explicó Sarquiz. En ese sentido, destacó que la primera residencia de la organización se abrió justamente en Santiago del Estero, y que actualmente cuenta con tres en la provincia y 27 en todo el país, con capacidad para casi 500 estudiantes.