La melodía de Joaco

Un último gesto de amor que tuvo, porque así lo hubiera querido él. Fue donar sus tejidos al Hospital Universitario Austral (todo el agradecimiento a la gente de ese Hospital de Amor y todo el grupo de terapistas que todos los días amaron a Joaco, gracias eternas). Esos pedacitos de nuestro enano servirán para que se estudie su enfermedad, que no llegó a tener un nombre, y pueda ayudar a otras familias. Porque su paso no termina acá. Porque todavía tiene mucho que dar.