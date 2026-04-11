Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: hora y TV de la final del Masters 1000 de Montecarlo

Vacherot logró reaccionar en el segundo parcial e igualó 2-2 tras un juego de servicio errático del español. Con 4-4 y 40-15 en contra, Alcaraz atravesó su momento más comprometido, pero volvió a mostrar su fortaleza mental: quebró el saque del monegasco con una dejada precisa y luego selló el triunfo sin titubeos.