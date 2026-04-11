Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: hora y TV de la final del Masters 1000 de Montecarlo

Resumen para apurados
- Carlos Alcaraz enfrentará a Jannik Sinner este domingo a las 10:00 en la final del Masters 1000 de Montecarlo, tras vencer al monegasco Valentin Vacherot en las semifinales.
- El español avanzó con un doble 6-4 y suma 17 triunfos seguidos en tierra batida. Aprovechó el desgaste físico de Vacherot y mostró firmeza mental en los momentos clave del duelo.
- La definición no solo otorgará el título en el Principado, sino que pondrá en juego el liderazgo del ranking mundial ATP en un duelo que será transmitido en vivo por ESPN 2.
El N°1 del mundo, Carlos Alcaraz, vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo, se enfrentará a su gran rival Jannik Sinner en la final en el Principado, tras eliminar este sábado al monegasco Valentin Vacherot (23°) por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 24 minutos.
El español de 22 años encadena su 17ª victoria consecutiva sobre tierra batida, luego de sus títulos en Roma (Masters 1000) y Roland Garros (Grand Slam) el año pasado, y ratifica su gran presente en una superficie en la que se siente cada vez más dominante.
Antes de este partido, Vacherot había acumulado cinco horas más de juego en la tierra batida monegasca, tras disputar una ronda más —Alcaraz estuvo exento de la primera— y varios encuentros largos a tres sets, un desgaste que terminó inclinando la balanza.
El murciano quebró rápidamente al local de 27 años, que, sorprendido por la trayectoria de la pelota, dejó una volea demasiado blanda y cedió el primer break. A partir de ahí, Alcaraz administró la ventaja con autoridad y cerró el set con un ace.
Vacherot logró reaccionar en el segundo parcial e igualó 2-2 tras un juego de servicio errático del español. Con 4-4 y 40-15 en contra, Alcaraz atravesó su momento más comprometido, pero volvió a mostrar su fortaleza mental: quebró el saque del monegasco con una dejada precisa y luego selló el triunfo sin titubeos.
La derrota puso fin a la gran semana de Vacherot en su tierra, que le permitirá escalar al puesto 17 del ranking ATP, un salto notable para quien era 256° del mundo hace apenas un año.
La final se disputará este domingo desde las 10, cuando Alcaraz y Sinner (2) vuelvan a verse las caras en un duelo que promete alto nivel y que además pondrá en juego el liderazgo del ranking mundial. El partido podrá verse en vivo por ESPN 2.