Alcaraz sobrevivió a un drama de más de cinco horas ante Zverev y jugará su primera final en Australia

Carlos Alcaraz escribió este viernes una de las páginas más épicas de su carrera en el Rod Laver Arena. En una semifinal que quedará grabada en la memoria del tenis, la estrella española y actual número uno del mundo logró acceder a su primera final del Abierto de Australia tras vencer al alemán Alexander Zverev en una guerra de desgaste que se extendió por cinco horas y 27 minutos.