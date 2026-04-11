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Un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "¡bomba!" en un avión y lo detuvieron

Los pasajeros debieron evacuar la aeronave, de Flybondi, y el vuelo fue suspendido.

DETENIDO. Según trascendió, sería un jugador de Gimnasia de Jujuy. DETENIDO. Según trascendió, sería un jugador de Gimnasia de Jujuy. IMAGEN TOMADA DE QUÉ PASA JUJUY
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un pasajero fue detenido este sábado en Jujuy tras una amenaza de bomba en un vuelo de Flybondi a Buenos Aires, activando protocolos de seguridad y evacuación inmediata.
  • El vuelo FO5181, que trasladaba al equipo de Gimnasia de Jujuy, fue inspeccionado tras la alerta. El incidente forzó el desembarque y el traslado de la nave a una zona segura.
  • Este hecho, con antecedentes recientes en la provincia, impulsa acciones legales contra el implicado y refuerza las alertas de seguridad en la operatividad aérea regional.
Resumen generado con IA

Momentos de tensión se vivieron este sábado en el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán de Jujuy, donde se activó el protocolo de amenaza de bomba tras un incidente a bordo de un vuelo comercial, lo que afectó la operatoria aérea y generó preocupación entre los pasajeros. Más tarde se supo que el autor de la amenaza era Emiliano Endrizzi, miembro del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien gritó "¡bomba!" momentos antes de despegar.

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró al vuelo FO5181 de la empresa Flybondi, que debía partir hacia Buenos Aires y fue demorado luego del incidente. Ante esa situación, se dispuso el desembarque inmediato de todos los ocupantes y el traslado de la aeronave a una zona segura para su inspección.

En el marco del operativo, las autoridades demoraron a un hombre. Al principio no trascendieron detalles sobre su identidad, pero luego se supo que se trataba de Emiliano Endrizzi.

El episodio impactó directamente en la delegación de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que tenía previsto viajar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario Argentino por la fecha 9 de la Primera Nacional. Desde el club informaron que su equipo legal tomó intervención ante la situación que alteró la salida del plantel profesional, consignó el sitio Qué Pasa Jujuy. 

Un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó ¡bomba! en un avión y lo detuvieron

Fuentes aeroportuarias señalaron que el caso presenta similitudes con una amenaza reciente registrada en la provincia, lo que volvió a encender las alertas en materia de seguridad en Jujuy.

Mientras tanto, el vuelo permanece demorado y se aguarda información oficial sobre los resultados de la revisión de la aeronave, así como las posibles medidas judiciales contra el pasajero involucrado.

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