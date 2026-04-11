Un jugador de Gimnasia de Jujuy gritó "¡bomba!" en un avión y lo detuvieron

Momentos de tensión se vivieron este sábado en el Aeropuerto Internacional Horacio Guzmán de Jujuy, donde se activó el protocolo de amenaza de bomba tras un incidente a bordo de un vuelo comercial, lo que afectó la operatoria aérea y generó preocupación entre los pasajeros. Más tarde se supo que el autor de la amenaza era Emiliano Endrizzi, miembro del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien gritó "¡bomba!" momentos antes de despegar.