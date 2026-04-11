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Argentina venció a Ecuador y se clasificó a los playoffs de la Billie Jean King Cup

Con una gran actuación de Julia Riera, el equipo nacional selló su pase a la instancia decisiva tras dominar con autoridad la serie ante las ecuatorianas en Colombia.

RÉCORD. Julia Riera se convirtió en la máxima ganadora argentina en la historia de la Billie Jean King Cup. RÉCORD. Julia Riera se convirtió en la máxima ganadora argentina en la historia de la Billie Jean King Cup.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina clasificó a los playoffs de la Billie Jean King Cup tras vencer a Ecuador en Colombia, con victorias clave de Julia Riera y Martina Capurro en el Grupo Américas I.
  • El equipo de Paola Suárez avanzó tras superar a Perú, Chile y Ecuador. Julia Riera hizo historia al superar el récord de victorias totales de Gabriela Sabatini en este certamen.
  • Argentina buscará en noviembre romper la racha negativa en playoffs para lograr el ascenso. El rendimiento de Riera posiciona al equipo con solidez para enfrentar a rivales globales.
Resumen generado con IA

El tenis femenino argentino volvió a dar una muestra de carácter y vigencia en la altura de Ibagué. Tras una semana de muchísima intensidad en el Grupo Américas I, la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF cumplió el primer gran objetivo del año: selló su clasificación a los Play-offs de la Billie Jean King Cup al superar con autoridad a Ecuador. De esta manera, por sexto año consecutivo, el equipo nacional se mete en la pelea grande por el ascenso.

La jornada definitiva ante las ecuatorianas comenzó a destrabarse gracias a la solidez de Martina Capurro, quien le dio el primer punto a la delegación albiceleste tras vencer a Camila Romero por 6-4 y 6-3. Sin embargo, el plato fuerte y la carga histórica de la tarde quedarían reservados para la raqueta número uno del equipo.

Una leyenda en construcción

Lo de Julia Riera ya trasciende la simple coyuntura de un torneo. Al vencer a Mell Reasco con un categórico 6-0 y 6-1, la pergaminense no solo le dio la clasificación a Argentina, sino que hizo saltar por los aires los libros de historia del tenis nacional.

Con apenas 23 años, la "Araña" se convirtió en la jugadora argentina con más triunfos totales (25) en la historia de la BJKC, superando las marcas de leyendas como Gabriela Sabatini y Florencia Labat. Además, alcanzó el récord de más victorias en singles (21), dejando atrás la marca que ostentaba Paula Ormaechea. Cifras que marean y que ponen en dimensión el compromiso de Riera cada vez que se pone la camiseta argentina.

El camino y el desafío de noviembre

Las capitaneadas por Paola Suárez cerraron una fase de grupos casi perfecta, donde solo tropezaron ante la potencia de Brasil (1-2), pero supieron reponerse con triunfos contundentes ante Perú (3-0), Chile (3-0) y el mencionado duelo ante Ecuador (2-0).

La mirada ahora está puesta en el 16 de noviembre. Argentina arrastra una racha esquiva en esta instancia: desde 2021 a la fecha, los Play-offs fueron la barrera infranqueable ante potencias como Kazajistán, Brasil, Eslovaquia y Suiza.

El material para dar el salto está. El desafío, como siempre, será que todas las jugadoras lleguen en plenitud física y con la disponibilidad necesaria para que, esta vez sí, el 2026 sea el año del ascenso definitivo.

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