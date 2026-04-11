Argentina venció a Ecuador y se clasificó a los playoffs de la Billie Jean King Cup

El tenis femenino argentino volvió a dar una muestra de carácter y vigencia en la altura de Ibagué. Tras una semana de muchísima intensidad en el Grupo Américas I, la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF cumplió el primer gran objetivo del año: selló su clasificación a los Play-offs de la Billie Jean King Cup al superar con autoridad a Ecuador. De esta manera, por sexto año consecutivo, el equipo nacional se mete en la pelea grande por el ascenso.