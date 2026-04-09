Etcheverry dio pelea frente a Alcaraz, pero se despidió del Masters 1000 de Montecarlo

Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry cayó ante Carlos Alcaraz por 6-1, 4-6 y 6-3 en el Masters 1000 de Montecarlo, quedando eliminado del torneo tras un intenso duelo de dos horas y media.
- El español dominó el inicio, pero el platense igualó el trámite en el segundo set. Con este resultado, Etcheverry se despidió como el último argentino en competencia en el certamen.
- Alcaraz avanza a cuartos ratificando su favoritismo, mientras Etcheverry consolida su nivel ante la élite del tenis tras recibir el reconocimiento público del número uno del mundo.
Tomás Etcheverry se despidió del Masters 1000 de Montecarlo tras caer frente a Carlos Alcaraz, número uno del mundo y máximo favorito, en un partido intenso que se resolvió en dos horas y media con un marcador de 6-1, 4-6 y 6-3.
El español, vigente campeón en el "Principado", hizo valer su jerarquía en los momentos decisivos para avanzar a los cuartos de final. Etcheverry, por su parte, elevó su nivel de juego para disputarle el duelo de igual a igual al murciano, que no tuvo su mejor tarde.
El inicio fue claramente favorable para Alcaraz, que dominó con autoridad y se llevó el primer set por 6-1. Sin embargo, el platense reaccionó en la segunda manga con una actuación sólida, mostrando carácter y buen nivel para imponerse 6-4 y equilibrar el trámite.
En el set definitivo, el español elevó su rendimiento, apoyado en la efectividad de su primer servicio y la consistencia desde el fondo, para cerrar el encuentro por 6-3.
El cierre también dejó una muestra de respeto entre ambos. Tras el partido, Alcaraz se acercó a Etcheverry y lo reconoció por su rendimiento: “'Tomi', muy buen partido. Qué grande eres”, le expresó el mejor jugador del mundo, en un gesto que reflejó la exigencia que planteó el argentino a lo largo del encuentro.
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ðªð¸ð¤ð¦ð·El reconocimiento de Alcaraz para Etcheverry.
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Con esta derrota, Etcheverry se convirtió en el último argentino eliminado del torneo, luego de las caídas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez.