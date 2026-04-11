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Casamiento en la Quebrada de las Conchas: acusan a una mujer de presentar una autorización ambiental falsa

Por su parte, el guardaparques Gonzalo Cristofani brindó información técnica sobre el hábitat protegido donde se llevó a cabo el evento.

Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penal Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penal
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Justicia de Salta imputó esta semana a una mujer por falsificar el permiso ambiental de una boda en la Quebrada de las Conchas para evadir prohibiciones en el área protegida.
  • El documento presentaba un membrete desactualizado y una firma apócrifa. Funcionarios de Ambiente negaron haber emitido la autorización para el evento en el área protegida de Salta.
  • El caso expone la vulnerabilidad de las reservas naturales ante eventos privados. La investigación seguirá con testimonios policiales y definirá sanciones por delitos ambientales.
Resumen generado con IA

La Justicia de Salta imputó a una mujer de 36 años por haber presentado una autorización ambiental presuntamente apócrifa en el marco de la investigación por el casamiento de Nicole Pocoví y Federico Maran, realizado en la Quebrada de las Conchas, sobre la Ruta Nacional 68.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, consideró que la acusada incurrió en el delito de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, tipificados en el artículo 292 del Código Penal, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial.

Desde el inicio de la investigación, las autoridades habían advertido que no se emitió ninguna autorización para la realización del evento dentro de una reserva natural. Además, se detectaron irregularidades en el documento presentado, entre ellas el uso de un membrete institucional que no corresponde al vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario competente.

La mujer solicitó declarar por escrito, por lo que cuenta con un plazo de 48 horas para hacerlo, según lo establece la normativa vigente, consignó TN.

En paralelo, este viernes prestaron declaración funcionarios del área de Ambiente de la Provincia de Salta ante la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON). El secretario del organismo, Alejandro José Aldazabal, aportó una copia del expediente administrativo del área a su cargo y desconoció la supuesta autorización.

Por su parte, el guardaparques Gonzalo Cristofani brindó información técnica sobre el hábitat protegido donde se llevó a cabo el evento.

La causa continuará la próxima semana con nuevas declaraciones. Para el lunes está previsto que comparezcan tres efectivos policiales que participaron del operativo: el comisario a cargo del procedimiento, un agente que redactó el informe y una uniformada que también intervino en el lugar.

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