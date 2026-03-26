Escándalo en Salta: el casamiento en la Quebrada de las Conchas que terminó en denuncia penal

Lo que debía ser una postal romántica terminó en un expediente administrativo. El imponente paisaje de la Quebrada de las Conchas, en Salta, se convirtió en el escenario de una intensa polémica tras la viralización de un casamiento privado celebrado en pleno corazón de esta reserva natural. El evento, realizado en el paraje La Punilla (sobre la Ruta Nacional 68), despertó la indignación de ambientalistas y vecinos, obligando a la Municipalidad de Cafayate a intervenir de oficio.