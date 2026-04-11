La autopsia a Maitena, la adolescente hallada muerta en Las Heras, determinó que no hubo intervención de terceros

Resumen para apurados
- La autopsia de Maitena Garófalo, de 14 años, hallada en General Las Heras el jueves, confirmó que falleció por asfixia sin intervención de terceros, reforzando la hipótesis de suicidio.
- La joven desapareció en Merlo tras planificar su partida: dejó nueve cartas de despedida y correos programados, evitando ser rastreada al no llevar su celular habitual ni tarjeta SUBE.
- La investigación se centra ahora en determinar si existió incitación al suicidio o bullying. Se aguardan peritajes tecnológicos y toxicológicos para esclarecer el móvil del hecho.
El miércoles a la mañana fue la última vez que la familia de Maitena Garófalo la vio con vida. El mismo día, al mediodía, luego de que se informara que no había asistido a clases, empezó una búsqueda desesperada en Merlo. Pero el jueves, el cuerpo de la adolescente de 14 años fue encontrado sin vida en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. La autopsia realizada determinó que no hubo intervención de terceros en el hecho.
La muerte de Maitena desató un sinfín de especulaciones por las condiciones premeditadas de su escape y posterior muerte. Antes de irse, se aseguró de no llevar consigo un celular con el que pudieran rastrearla, ni la tarjeta SUBE con la que también se podrían conocer sus movimientos. En cambio, llevó un teléfono celular que no se sabía que tenía, sin chip incorporado.
Resultados de la autopsia a Maitena Garófalo
Maitena fue encontrada en un descampado en General Las Heras por un trabajador que se dirigía a un tambo. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica por ahorcadura” y que no hubo intervención de terceros. Tal como se había informado, la adolescente no presentaba señales de haber sido agredida físicamente por otros. Los datos fortalecieron la hipótesis de un suicidio.
El estudio también dio cuenta del horario de la muerte. Los especialistas indicaron que se produjo entre 24 y 36 horas antes de la realización de la autopsia, que se hizo este viernes a las 9. Así, se pudo determinar que el fallecimiento de Maitena se produjo entre las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves, en el sitio en que fue encontrada horas después.
Según informó Radio Mitre, se hicieron estudios protocolares para estos casos que incluyeron análisis toxicológicos y anatomopatológicos.
Los curiosos indicios que rodean la muerte de Maitena Garófalo
Aunque todos los signos apuntan a que Maitena no quería ser encontrada por su familia, antes de escapar dejó algunos mensajes. En total, se encontraron nueve cartas de despedida en las que anunciaba que quería estar en un lugar tranquilo. También programó correos electrónicos para que llegaran a sus allegados en un momento en que la situación ya era irreversible.
Los indicios refuerzan la idea de un suicidio sin participación de terceros, aunque todavía se investiga si hubo incitación por parte de otras personas con las que la adolescente hubiera tenido contacto. Aún se aguardan los resultados finales de los estudios para confirmar el móvil de Maitena.