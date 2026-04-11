La autopsia a Maitena, la adolescente hallada muerta en Las Heras, determinó que no hubo intervención de terceros

El miércoles a la mañana fue la última vez que la familia de Maitena Garófalo la vio con vida. El mismo día, al mediodía, luego de que se informara que no había asistido a clases, empezó una búsqueda desesperada en Merlo. Pero el jueves, el cuerpo de la adolescente de 14 años fue encontrado sin vida en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. La autopsia realizada determinó que no hubo intervención de terceros en el hecho.