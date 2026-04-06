Secciones
SociedadActualidad

Agostina Páez contó cómo fue el momento en que hizo los polémicos gestos racistas

Los hechos sucedieron mientras vacacionaba en Brasil. Fue acusada por "injuria racial"

Agostina Páez contó cómo fue el momento en que hizo los polémicos gestos racistas Captura de Olga
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La abogada Agostina Páez explicó en el canal Olga los gestos racistas realizados en Brasil durante sus vacaciones, tras ser acusada de injuria racial en un bar de ese país.
  • El incidente ocurrió tras una disputa por una cuenta en un bar; Páez afirma que reaccionó al ver gestos obscenos de un empleado, sin dimensionar el carácter racista de su respuesta.
  • Tras pagar una caución y regresar al país, el caso reabre el debate sobre el racismo y las consecuencias legales internacionales para ciudadanos argentinos en el exterior.
Resumen generado con IA

Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo en el centro del escándalo por tildar de "monos" a brasileños, volvió a su país natal y pasó por el canal de stream Olga. 

Indignación en Brasil por el video racista del padre de Agostina Páez

Indignación en Brasil por el video racista del padre de Agostina Páez

La entrevista tuvo lugar en el programa Sería Increíble con un panel conformado por Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky, Noelia Custodio y Lizy Tagliani. Momentos previos a la aparición de Páez en el estudio, la periodista Luciana Geuna dio un resumen legal de su caso y participó en la entrevista.

¿Qué dijo Agostina Páez en su paso por Olga?

Páez comenzó relatando una discusión en un bar donde se las acusaba de no pagar las consumiciones en su totalidad. "Teníamos los comprobantes, pero nos decían que eso no era", dijo, mientras continuó explicando que al intentar retirarse en un taxi, los trabajadores del lugar le dijeron al chofer: "No las lleves porque tienen que arreglar cosas con el bar".

Luego contó que cuando bajó del auto la tensión aumentó: "Escuchamos que nos gritan y vi a un chico agarrarse los genitales. Ahí es donde me doy vuelta y hago ese gesto", dijo en referencia a los gestos que hizo en el video que se hizo viral.

 Ante la pregunta de Nati Jota de "¿por qué te salió hacer ese insulto?", Páez explicó: "No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso".

Qué pasó después de los hechos vistos en el video viral

Geuna le consultó: "¿Cuándo llegaste a dónde te quedabas, pudiste tomar conciencia de la situación?", a lo que Páez respondió directamente "no". "Cuando hablamos con mis amigas me decían: 'Mirá si nos seguían y nos hacían algo'... pero ninguna dimensionó la gravedad del gesto", concluyó sobre esa noche.

La primera vez que Páez vio el video que protagonizó fue en una comisaría donde ella fue junto con sus amigas para realizar una denuncia al bar donde había ocurrido la pelea. Ahí fue informada de que no podía retirarse del país, debía usar tobillera electrónica y, finalmente, procedieron a mostrarle el video. "No podía creer, no sabía qué hacer", dijo.

Finalmente explicó que no pidió disculpas al inicio del escándalo debido al consejo de su primer abogado. Al cambiar de profesional, recibió otro consejo y pudo realizar sus disculpas públicas.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se conoció el monto de la caución que deberá pagar Agostina Páez para volver a la Argentina

Se conoció el monto de la caución que deberá pagar Agostina Páez para volver a la Argentina

Regresó a la Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil: “Se terminó esta pesadilla”

Regresó a la Argentina la abogada acusada de racismo en Brasil: “Se terminó esta pesadilla”

Agostina Páez vuelve a la Argentina: le concedieron un habeas corpus

Agostina Páez vuelve a la Argentina: le concedieron un habeas corpus

Así fue el regreso de Agostina Páez: emoción, críticas a la causa y encuentro con Bullrich

Así fue el regreso de Agostina Páez: emoción, críticas a la causa y encuentro con Bullrich

La reacción de Agostina Páez al gesto de mono que hizo su papá: “Qué horror”

La reacción de Agostina Páez al gesto de mono que hizo su papá: “Qué horror”

Lo más popular
Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”
1

Caputo defendió a Adorni y a los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios: “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”

Qué dijo Rossana Chahla sobre las tres muertes por las tormentas en Tucumán
2

Qué dijo Rossana Chahla sobre las tres muertes por las tormentas en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán
3

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla
4

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”
5

Tucumán, golpeada y en duelo: Jaldo habló de “un fin de semana muy triste y lamentable”

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia
6

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Más Noticias
Murió Carlos Kirschbaum, profesor emérito de la UNT y referente de la luminotecnia

Murió Carlos Kirschbaum, profesor emérito de la UNT y referente de la luminotecnia

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá cubierto y volverá a bajar la temperatura

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá cubierto y volverá a bajar la temperatura

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Riesgo por tormentas y vientos severos: las provincias bajo alerta naranja y amarilla

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

Tras el temporal, no habrá clases en 96 escuelas de Tucumán

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

El drama de las inundaciones en Tucumán: Jaldo encabezará una reunión de emergencia

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Drama por la tormenta: en Villa Angelina lloran la muerte de un niño y exigen controles

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Testimonios tras el temporal en Tucumán: “El agua llegaba al pecho y había que nadar”

Comentarios