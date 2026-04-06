Agostina Páez contó cómo fue el momento en que hizo los polémicos gestos racistas

Resumen para apurados
- La abogada Agostina Páez explicó en el canal Olga los gestos racistas realizados en Brasil durante sus vacaciones, tras ser acusada de injuria racial en un bar de ese país.
- El incidente ocurrió tras una disputa por una cuenta en un bar; Páez afirma que reaccionó al ver gestos obscenos de un empleado, sin dimensionar el carácter racista de su respuesta.
- Tras pagar una caución y regresar al país, el caso reabre el debate sobre el racismo y las consecuencias legales internacionales para ciudadanos argentinos en el exterior.
Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo en el centro del escándalo por tildar de "monos" a brasileños, volvió a su país natal y pasó por el canal de stream Olga.
La entrevista tuvo lugar en el programa Sería Increíble con un panel conformado por Nati Jota, Damián Betular, Eial Moldavsky, Noelia Custodio y Lizy Tagliani. Momentos previos a la aparición de Páez en el estudio, la periodista Luciana Geuna dio un resumen legal de su caso y participó en la entrevista.
¿Qué dijo Agostina Páez en su paso por Olga?
Páez comenzó relatando una discusión en un bar donde se las acusaba de no pagar las consumiciones en su totalidad. "Teníamos los comprobantes, pero nos decían que eso no era", dijo, mientras continuó explicando que al intentar retirarse en un taxi, los trabajadores del lugar le dijeron al chofer: "No las lleves porque tienen que arreglar cosas con el bar".
Luego contó que cuando bajó del auto la tensión aumentó: "Escuchamos que nos gritan y vi a un chico agarrarse los genitales. Ahí es donde me doy vuelta y hago ese gesto", dijo en referencia a los gestos que hizo en el video que se hizo viral.
Ante la pregunta de Nati Jota de "¿por qué te salió hacer ese insulto?", Páez explicó: "No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso".
Qué pasó después de los hechos vistos en el video viral
Geuna le consultó: "¿Cuándo llegaste a dónde te quedabas, pudiste tomar conciencia de la situación?", a lo que Páez respondió directamente "no". "Cuando hablamos con mis amigas me decían: 'Mirá si nos seguían y nos hacían algo'... pero ninguna dimensionó la gravedad del gesto", concluyó sobre esa noche.
La primera vez que Páez vio el video que protagonizó fue en una comisaría donde ella fue junto con sus amigas para realizar una denuncia al bar donde había ocurrido la pelea. Ahí fue informada de que no podía retirarse del país, debía usar tobillera electrónica y, finalmente, procedieron a mostrarle el video. "No podía creer, no sabía qué hacer", dijo.
Finalmente explicó que no pidió disculpas al inicio del escándalo debido al consejo de su primer abogado. Al cambiar de profesional, recibió otro consejo y pudo realizar sus disculpas públicas.