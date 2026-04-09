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Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Las predicciones de Ludovica Squirru anticipan un abril marcado por tensiones, cambios y decisiones clave en el horóscopo chino, donde cuatro animales deberán adaptarse para no quedar atrás.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino El Cronista
Por LA GACETA Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipa un abril decisivo para el horóscopo chino. Los signos Rata, Búfalo, Tigre, Conejo y Dragón deberán tomar decisiones clave en el trabajo y sus vínculos.
  • El cuarto mes del año se presenta como un período bisagra marcado por la intensidad energética. Los signos deberán adaptar sus estructuras y manejar impulsos ante la incertidumbre.
  • Este ciclo busca que las personas reacomoden sus prioridades para definir el rumbo del resto del año. La flexibilidad y la introspección serán vitales para el crecimiento personal.
Resumen generado con IA

El cuarto mes del año llega con movimientos intensos en el horóscopo chino y promete poner a prueba a varios signos. Según las predicciones de Ludovica Squirru, abril será un período bisagra, en el que algunas energías se reacomodan y obligan a tomar decisiones que podrían marcar el rumbo de los próximos meses.

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

En este contexto, cinco signos deberán enfrentar situaciones clave vinculadas al trabajo, los vínculos y los proyectos personales. Con escenarios que invitan tanto al cambio como a la reflexión, el desafío estará en interpretar las señales y actuar con claridad en momentos que podrían definir su futuro cercano.

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

  • Rata: el escenario será cambiante y exigente. En medio de la incertidumbre, su habilidad para analizar y ordenar situaciones será fundamental. Si logra controlar la ansiedad y evitar decisiones apresuradas, podrá transformar el caos en oportunidades concretas.
  • Búfalo: sentirá que el ritmo se acelera y que las demandas externas aumentan. Este será un momento clave para abandonar estructuras rígidas y adaptarse a nuevas dinámicas. La flexibilidad será la herramienta principal para atravesar el mes con menor carga.
  • Tigre: las tensiones estarán más vinculadas a lo emocional. Su intensidad puede derivar en conflictos si no logra manejar los impulsos. Actuar con prudencia y tomarse un tiempo antes de reaccionar será clave para preservar vínculos importantes.
  • Conejo: tendrá un mes de introspección. Abril lo empuja a revisar el pasado, procesar emociones y soltar aquello que ya no tiene sentido. Este proceso, aunque desafiante, abrirá la puerta a nuevas oportunidades a futuro.
  • Dragón: enfrentará un período de alta exigencia, donde todo parecerá suceder sin pausa. La clave estará en no resistirse a los cambios, sino en encontrar la manera de adaptarse y canalizar su energía de forma inteligente para crecer en medio de la intensidad.
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