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Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

Tormentas, lluvias y fuertes vientos afectan a varias provincias este sábado 11 de abril: el detalle del pronóstico del SMN y las medidas de prevención recomendadas.

Hay alerta por tormentas, lluvias intensas y vientos en varias provincias Hay alerta por tormentas, lluvias intensas y vientos en varias provincias Infobae
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este sábado 11 de abril en seis provincias argentinas debido a fenómenos con potencial de daño estructural.
  • Las zonas afectadas incluyen el Litoral, Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Se esperan acumulados de hasta 60 mm y ráfagas de 65 km/h, recomendándose evitar actividades al aire libre.
  • El informe trimestral del SMN anticipa un otoño más cálido y lluvioso de lo habitual en el centro y norte del país, con posibles impactos en la salud, producción e infraestructura.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este sábado 11 de abril, en un escenario que impactará a varias regiones del país. Según el organismo, al menos seis provincias estarán bajo fenómenos meteorológicos con potencial de daño y posibles interrupciones en la vida cotidiana.

Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de clima en Argentina: cómo estará el tiempo este fin de semana

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Las condiciones más inestables se concentrarán en el Litoral y el centro del país, mientras que en la Patagonia se esperan fuertes ráfagas de viento. Las recomendaciones oficiales apuntan a extremar precauciones y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad.

Tormentas, lluvias y viento: las provincias bajo alerta

En el noreste argentino, las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa estarán afectadas por tormentas de variada intensidad. Se prevén lluvias persistentes, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma puntual. Las precipitaciones se concentrarán especialmente entre la noche del sábado y el mediodía del domingo.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional SMN

En la región central, Córdoba también tendrá tormentas desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, mientras que en San Luis el período más intenso se dará durante la tarde del sábado. En ambas provincias, los valores de lluvia oscilarán entre los 15 y 30 milímetros.

Por otro lado, el sur del país estará marcado por el viento. En Santa Cruz rige una alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Además, la provincia también registrará lluvias, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, que podrían superarse de manera localizada.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse —como macetas o muebles—, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar circular en la vía pública durante los momentos de mayor intensidad climática.

Pronóstico trimestral del SMN: anticipan un otoño con temperaturas más altas y más lluvias en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su informe climático para el trimestre abril-junio de 2026 y anticipa un escenario marcado por temperaturas superiores a lo habitual en gran parte del país. Según el organismo, la tendencia de calor atípico registrada a fines de marzo se mantendrá durante el otoño, con mayor impacto en el centro y norte argentino.

El análisis, basado en modelos climáticos globales y estadísticas históricas, advierte que existe una probabilidad significativa de que las temperaturas se ubiquen por encima de los valores normales en varias regiones. Este comportamiento afectará especialmente a zonas densamente pobladas y productivas, lo que podría tener impacto en actividades económicas y en la vida cotidiana.

El informe señala que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe estarán entre las más afectadas por temperaturas elevadas, junto con el Litoral y sectores del noreste de San Luis. En estas áreas, la probabilidad de registrar marcas térmicas por encima del promedio histórico alcanza hasta un 45%.

En paralelo, el organismo también anticipa un incremento en el régimen de precipitaciones. Las lluvias podrían ubicarse por encima de lo normal en amplias zonas del país, especialmente en el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este bonaerense.

Este panorama configura un otoño con condiciones climáticas más cálidas y húmedas de lo habitual, lo que obliga a prestar atención a la evolución del tiempo y a los posibles efectos sobre la salud, la producción y la infraestructura.

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