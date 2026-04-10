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Hay alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Hay alerta por vientos fuertes en dos provincias de la patagonia Hay alerta por vientos fuertes en dos provincias de la patagonia La Opinión
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por vientos de hasta 100 km/h para este viernes 10 de abril en Santa Cruz y Tierra del Fuego, ante posibles daños y complicaciones en actividades.
  • El fenómeno incluye vientos del oeste y lluvias. Mientras el sur enfrenta riesgos, el centro del país tendrá clima estable, aunque el norte espera precipitaciones y bajas temperaturas.
  • Las autoridades recomiendan precaución ante riesgos en la infraestructura y la circulación. El aviso busca mitigar el impacto del clima adverso en el desarrollo de la vida cotidiana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos para este viernes 10 de abril, que impactará en el extremo sur del país. Se trata de un aviso que advierte sobre posibles complicaciones en la vida cotidiana, debido a fenómenos con capacidad de generar daños y afectar actividades habituales.

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Según el organismo, las condiciones climáticas adversas alcanzarán principalmente a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se espera una jornada marcada por fuertes ráfagas y precipitaciones.

Vientos de hasta 100 km/h: qué se espera en la región

De acuerdo al pronóstico oficial, ambas provincias estarán bajo la influencia de vientos provenientes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 kilómetros por hora. Además, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, lo que incrementa el riesgo de inconvenientes en infraestructura y circulación.

El informe también prevé la presencia de lluvias durante la jornada, lo que podría agravar las condiciones en las zonas afectadas. En este contexto, el SMN recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales y tomar precauciones para evitar situaciones de riesgo.

Mientras tanto, el organismo difundió el panorama climático para el resto del país, aunque sin alertas de la misma intensidad que en el sur argentino.

Pronóstico del tiempo en Argentina: cómo estará el clima este viernes 10 de abril en cada región

Mientras el sur del país permanece bajo alertas por condiciones adversas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un panorama mayormente estable en gran parte del territorio argentino para este viernes 10 de abril, con temperaturas agradables y baja probabilidad de lluvias en varias regiones.

En la región pampeana se espera un día mayormente soleado, sin lluvias previstas y con temperaturas máximas que alcanzarán los 24°C. Sin embargo, hacia el anochecer el cielo comenzará a cubrirse, dando paso a condiciones más nubladas.

Por su parte, en la región mesopotámica el escenario será similar, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y temperaturas que podrían llegar a los 26°C, configurando una jornada templada.

En el oeste cordillerano, el pronóstico indica cielo despejado y una máxima estimada en torno a los 21°C, con condiciones estables y sin precipitaciones.

Distinta será la situación en el norte del país, donde, si bien no hay alertas vigentes, se esperan lluvias desde la mañana. Allí, la amplitud térmica será más marcada, con mínimas de 9°C y máximas que rondarán los 19°C, lo que anticipa una jornada más fresca e inestable en comparación con otras regiones.

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