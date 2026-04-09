Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de clima en Argentina: cómo estará el tiempo este fin de semana

Clima en Argentina: lluvias en el norte, estabilidad en el centro y contrastes en la Patagonia

El avance de un sistema de inestabilidad marcará el pulso del clima este jueves 9 en gran parte del país, con condiciones variables según la región. En el norte argentino, especialmente en el NOA, se prevé una jornada con nubosidad cambiante y la posibilidad de lluvias intermitentes hacia la tarde, mientras que en el NEA las temperaturas se mantendrán más elevadas, según detalla el sitio Meteored.