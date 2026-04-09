Alerta amarilla por fuertes vientos y cambio de clima en Argentina: cómo estará el tiempo este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional encendió las alertas por un fenómeno que podría impactar en el sur del país, mientras el pronóstico anticipa un giro en el clima: lluvias, viento y cambios que se harán sentir durante el fin de semana en distintas regiones de Argentina.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alerta amarilla por vientos en el sur argentino y prevé lluvias este fin de semana en el norte y centro debido al avance de un sistema de inestabilidad climática.
- Ráfagas de hasta 100 km/h afectarán a Santa Cruz y Tierra del Fuego. El NOA tendrá lluvias intermitentes, mientras el centro del país estará fresco con nubosidad en aumento.
- El fenómeno afectará actividades en la Patagonia y termina el clima estable. Se recomienda precaución ante ráfagas de 100 km/h y posibles lluvias aisladas en Cuyo y Buenos Aires.
En una semana marcada por la estabilidad climática, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por fuertes vientos en un sector específico del país. Además, el pronóstico extendido anuncia un cambio de clima para los próximos días con lluvias en el norte, estabilidad en el centro y contrastes en la Patagonia. ¿Cómo estará el clima el fin de semana?
Según el parte publicado por el organismo nacional, la advertencia regirá en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En estas zonas, se estiman velocidades aproximadas de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100.
Clima en Argentina: lluvias en el norte, estabilidad en el centro y contrastes en la Patagonia
El avance de un sistema de inestabilidad marcará el pulso del clima este jueves 9 en gran parte del país, con condiciones variables según la región. En el norte argentino, especialmente en el NOA, se prevé una jornada con nubosidad cambiante y la posibilidad de lluvias intermitentes hacia la tarde, mientras que en el NEA las temperaturas se mantendrán más elevadas, según detalla el sitio Meteored.
En paralelo, el centro del país experimentará un inicio de jornada fresco, con cielo parcialmente nublado y viento leve del sur. La tendencia indica una mejora progresiva hacia el viernes, que se perfila como el día más estable y soleado de la semana en esta región.
Cómo estará el clima el fin de semana en cada región
De cara al fin de semana, el panorama meteorológico mostrará cambios en distintos puntos del país.
- En el NOA, las condiciones tenderán a estabilizarse: no se esperan precipitaciones, aunque persistirá la nubosidad, con temperaturas moderadas.
- En el NEA, el cielo estará mayormente cubierto, pero sin lluvias, y con registros térmicos que oscilarán entre templados y cálidos.
- En la zona central, el ingreso de aire más templado y húmedo favorecerá el aumento de la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones aisladas, principalmente en Cuyo y el este bonaerense, donde podrían registrarse lluvias hacia la noche del sábado.
- La Patagonia continuará mostrando fuertes contrastes.
- El norte de la región mantendrá condiciones cálidas para la época.
- El sur seguirá afectado por un sistema de bajas presiones que generará vientos intensos, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego.