Guerra en Medio Oriente: el tráfico sigue limitado en el estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra, Teherán ha implementado derechos de paso para cruzar el estrecho. Y pretende mantenerlos en el marco de las negociaciones con Estados Unidos. Según la agencia Bloomberg, a los buques se les exigiría hasta 2 millones de dólares por paso. El “Financial Times” menciona una suma de un dólar por barril de petróleo, pagada en criptomonedas o en yuanes, la divisa china. Irán impuso el jueves rutas alternativas para los buques que transitan por el estrecho, alegando el riesgo de minas marinas en la ruta habitual, más alejada de sus costas.