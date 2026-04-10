Jaldo inauguró un pozo de agua en el Liceo Militar y mejoró el servicio en barrios vecinos

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró hoy un pozo de agua potable en el Liceo Militar de Tucumán para resolver un déficit histórico de suministro que afectaba a la institución.
- Con una inversión de $400 millones, la obra de 300 metros de profundidad beneficia a 100.000 personas. Es la perforación n° 53 del plan hídrico provincial ejecutado por la SAT.
- La mejora eleva la presión en barrios aledaños y garantiza autonomía hídrica tras 30 años de crisis. El proyecto refuerza la infraestructura estatal con fondos propios de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo dejó inaugurado un pozo de agua potable en el Liceo Militar General Gregorio Aráoz de Lamadrid, ubicado en Italia al 2.500, una obra que resolvió un problema de suministro que afectaba a la institución desde hacía más de tres décadas y que además impacta de manera directa en barrios aledaños.
La actividad contó con la presencia de los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y de Salud, Luis Medina Ruiz; el director del Liceo, coronel José María Santillán; la senadora Beatriz Ávila; el ex intendente capitalino Germán Alfaro; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Tulio Caponio y Carlos Najar; el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el administrador general del Ente de Infraestructura, Armando Cortalezzi; el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y el subjefe Roque Yñigo, entre otros.
Durante el acto, Jaldo subrayó la magnitud del problema que enfrentaba la institución. “Hoy hemos venido a dejar inaugurado oficialmente algo que hemos trabajado junto con el liceo militar, que era una sentida necesidad conjuntamente con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que es el gobierno de la provincia, porque el liceo militar no tenía agua potable. Todos los días tenían que venir camiones cisternas para cargar los tanques de agua. Imagínense los mil alumnos, los docentes y el personal que presta servicio sin agua potable todos los días en este Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, en la provincia de Tucumán”, afirmó.
El mandatario también detalló las características técnicas de la obra. “Un pozo totalmente moderno, con una capacidad de casi ciento cincuenta mil litros por hora, con tableros de prevención y de funcionamiento. El Ejército y el liceo militar hicieron un gran esfuerzo para recuperar el tanque de agua y reparar las cañerías internas del predio. Hoy el pozo queda oficialmente funcionando, la SAT cumplió en tiempo y forma, y el liceo ya no tendrá que recibir camiones cisterna para abastecerse”, indicó.
Impacto en la zona
El gobernador remarcó que la intervención excede a la institución educativa. “Este pozo sirve al liceo, pero beneficia también a muchos barrios y vecinos de esta jurisdicción. En los barrios colindantes, como el barrio Jardín y otros, los vecinos ya notan mayor presión de agua, donde antes había baja presión o escasez”, señaló.
Por su parte, Caponio destacó la decisión política que permitió concretar la obra. “Hoy inauguramos un pozo de agua para esta institución tan prestigiosa de la provincia de Tucumán, que es el Liceo General Gregorio Aráoz de Lamadrid. Desde que asumimos tenía un grave problema que venía desde hace treinta años, que era la provisión de agua potable. Hubo una decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y perforamos el pozo en la institución”, sostuvo.
El titular de la SAT precisó además el alcance técnico del proyecto. “El pozo se perforó a trescientos metros de profundidad y garantiza un caudal de más de cien metros cúbicos de agua potable por hora. Esto asegura no solamente la provisión de agua para el liceo, sino también para todos los barrios de los alrededores. Con este pozo es el cuarto en la zona y garantizamos el servicio para cien mil personas”, explicó.
Financiamiento y continuidad
En cuanto a la inversión, Caponio indicó que la obra demandó más de cuatrocientos millones de pesos, incluyendo perforación, obra civil y montaje electromecánico. También precisó que se trata del pozo número 53 ejecutado por la SAT en los últimos dos años.
“El financiamiento se realiza con fondos de la provincia de Tucumán y recursos propios de la empresa. En este caso, la provincia garantizó la perforación y la empresa aportó casi el cincuenta por ciento en el montaje electromecánico y la obra civil”, concluyó.