Jaldo inauguró un pozo de agua en el Liceo Militar y mejoró el servicio en barrios vecinos

Durante el acto, Jaldo subrayó la magnitud del problema que enfrentaba la institución. “Hoy hemos venido a dejar inaugurado oficialmente algo que hemos trabajado junto con el liceo militar, que era una sentida necesidad conjuntamente con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que es el gobierno de la provincia, porque el liceo militar no tenía agua potable. Todos los días tenían que venir camiones cisternas para cargar los tanques de agua. Imagínense los mil alumnos, los docentes y el personal que presta servicio sin agua potable todos los días en este Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, en la provincia de Tucumán”, afirmó.