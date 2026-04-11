Secciones
SociedadEducación

Polémica por una obra en el Centro Prebisch de la UNT
Polémica por una obra en el Centro Prebisch de la UNT
Hace 5 Hs

El proyecto de remodelación del acceso al Centro Universitario Dr. Julio Prebisch de la UNT, en el parque 9 de Julio y donde conviven tres facultades, genera fuertes cuestionamientos en sectores estudiantiles y docentes. 

Los planteos circulan principalmente en redes sociales, con quejas por la falta de consulta sobre el uso del dinero y reclamos de que se asignen fondos para la higiene y el mantenimiento de baños, aulas, anfiteatros y espacios verdes. 

La inversión

Como respuesta, canales oficiales de comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras difundieron imágenes de un video-render sobre cómo quedará la “Nueva Plaza de Acceso Provincial” a ese complejo, tras la inversión de más de $375 millones y cuatro meses de trabajo. 

El objetivo es jerarquizar el ingreso al predio y optimizar la circulación y los espacios comunes para toda la comunidad universitaria.

Temas Parque 9 de JulioUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estas son las mejores herramientas de IA para investigar más rápido en 2026
1

Estas son las mejores herramientas de IA para investigar más rápido en 2026

Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual
2

Operatoría aduanera en la UNT: dictan un taller práctico con modalidad virtual

Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza
3

Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender
4

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán
5

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
6

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Más Noticias
“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

“Del formulario al boarding pass”: una mañana para animarse a soñar becas desde Tucumán

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

Tiene 19 años y creó un club para enseñar tecnología a chicos que no tenían dónde aprender

Chikungunya en Tucumán: los casos suben un 60% y refuerzan controles casa por casa

Chikungunya en Tucumán: los casos suben un 60% y refuerzan controles casa por casa

El alumno tirador de Santa Fe tendría vínculos con una red digital violenta

El alumno tirador de Santa Fe tendría vínculos con una red digital violenta

Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

Reposiciones para reactivar el teatro tucumano

Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

Visitas folclóricas santiagueñas destacadas

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios