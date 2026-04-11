Polémica por una obra en el Centro Prebisch de la UNT

El proyecto de remodelación del acceso al Centro Universitario Dr. Julio Prebisch de la UNT, en el parque 9 de Julio y donde conviven tres facultades, genera fuertes cuestionamientos en sectores estudiantiles y docentes.
Los planteos circulan principalmente en redes sociales, con quejas por la falta de consulta sobre el uso del dinero y reclamos de que se asignen fondos para la higiene y el mantenimiento de baños, aulas, anfiteatros y espacios verdes.
La inversión
Como respuesta, canales oficiales de comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras difundieron imágenes de un video-render sobre cómo quedará la “Nueva Plaza de Acceso Provincial” a ese complejo, tras la inversión de más de $375 millones y cuatro meses de trabajo.
El objetivo es jerarquizar el ingreso al predio y optimizar la circulación y los espacios comunes para toda la comunidad universitaria.