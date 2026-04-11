“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

“El mundo es decirlo” es organizado por Mónica Cazón, Liliana Massara, Irupé Arroyo, Luciana García Barraza y, desde la Capital Federal, Delfina Terán Cossio. Con un calendario bimensual, cada encuentro tendrá un invitado especial para mantener un conversatorio, una mesa principal y otra de escritores que acompañarán la presentación, y un recital en vivo.