“El mundo es decirlo” es una propuesta que une poesía y música

Las letras y la música convivirán en un nuevo ciclo que comenzará esta tarde, a las 18, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1.545), con entrada libre y gratuita para reunir a poetas de distintas generaciones.
“El mundo es decirlo” es organizado por Mónica Cazón, Liliana Massara, Irupé Arroyo, Luciana García Barraza y, desde la Capital Federal, Delfina Terán Cossio. Con un calendario bimensual, cada encuentro tendrá un invitado especial para mantener un conversatorio, una mesa principal y otra de escritores que acompañarán la presentación, y un recital en vivo.
La apertura será con Beatriz Vignoli, novelista, poetisa, periodista, traductora y crítica de arte que se desempeñó en el diario Buenos Aires Herald y colabora en Rosario/12, y ganadora del primer Premio Nacional de Poesía por su libro “Tálamo”. De esa mesa participarán además los locales Teresa Orellana y Alexander Rivadeneira.
En otra actividad estarán Amparo Álvarez Romero, Guadalupe Albornoz, Candelaria Rojas Paz, Adriana Lucero, Gabo Acosta y Mario Melnik, en un cruce entre distintas experiencias y trayectorias, que implica también una transmisión de experiencias entre diferentes exponentes de la poesía tucumana. Participarán además editoriales independientes de la provincia.
Para completar la jornada, habrá música con Efecto Calesita, la banda integrada por Eloísa Stagnetto, Nicolás Paz Área y Francisco Mirabal, con sus versiones de clásicos de pop-rock, indie y rock nacional en formato acústico, junto a canciones propias dentro de un clima íntimo.
Sala Lazarte
Otra actividad que relaciona la literatura con la música tendrá lugar a las 20 en la Sala Lazarte (Lavalle 145).
Con recitado e interpretación al piano del anfitrión, Julio Lazarte, se presentará la prmera parte de la obra “Bajo el bronce”, de Carlos Gallo.