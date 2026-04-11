Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: "Cristo de barro” y néstor Garnica por partida doble

“Cristo de barro” es la cantata folclórica con música de Rubén Cruz y letra de Jorge Rivella se repondrá a las 22 en el Colegio Nueva América (Perú 3.733), bajo la dirección de Marcela Rosello y con la intervención de músicos y cantantes jóvenes tucumanos. El violinero santiagueño Néstor Garnica (foto) vuelve a visitar Tucumán y llega con una agenda cubierta: actuará esta noche, desde las 22, en La Casa de Yamil (España 153) y luego estará en Famaillá, en la Peñita Festivalera en Mr Monkey (en el predio de Coipú sobre calle Malvinas Argentinas), junto a Matías Díaz y Javier Tula. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Edu Mendoza, Puma Albornoz, Diego Gómez y Ruda Brava y Alma Huayna. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) reservó su escenario para un homenaje a Los Cantores del Alba, y la presencia de Sergio González, Wakallas, Los Orejanos y David Robles. CiTá Abasto de Cultura (La Mdrid 1.457) también será habitada por las zambas cuando desde las 22 esté Yuca Córdoba. En la peña El Cardón (Las Heras 50) habrá un recorrido por distintos ritmos con Francisco Santamarina, Quique Yance, Mariela Narchi Yuly Nelegatti y Virginia Matías, en el show “Encuentro”. En Lo de Tino de Ranchillos (avenida San Martín 700) se presentarán Los Parranderos, Brahian Ponce y Los Orejanos.