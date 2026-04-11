Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Tributos: Almafuerte, Airbag, Fito Páez y Divididos
Kurosawa, la banda tucumana conformada por Luis Allende (teclados y voz), Richard Paz (guitarra), Abelardo García (bajo) y Negro Burgo (batería y voz), estará esta noche a las 22 en la terraza de Máncora (Congreso 176), con un homenaje a los temas de Fito Páez de distintas épocas. Distorsión y potencia es la promesa a cumplir desde las 23 por Choque en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) con su tributo a Almafuerte pensado en los fanáticos del heavy metal nacional. A la medianoche, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) y con entrada libre, NoEraLaIdea presentará temas de Divididos. En tanto, en el Bar Owen House de Concepción (Heredia 266) Hashtag recreará canciones conocidas de Airbag a las 22.
Folclore: "Cristo de barro” y néstor Garnica por partida doble
“Cristo de barro” es la cantata folclórica con música de Rubén Cruz y letra de Jorge Rivella se repondrá a las 22 en el Colegio Nueva América (Perú 3.733), bajo la dirección de Marcela Rosello y con la intervención de músicos y cantantes jóvenes tucumanos. El violinero santiagueño Néstor Garnica (foto) vuelve a visitar Tucumán y llega con una agenda cubierta: actuará esta noche, desde las 22, en La Casa de Yamil (España 153) y luego estará en Famaillá, en la Peñita Festivalera en Mr Monkey (en el predio de Coipú sobre calle Malvinas Argentinas), junto a Matías Díaz y Javier Tula. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Edu Mendoza, Puma Albornoz, Diego Gómez y Ruda Brava y Alma Huayna. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) reservó su escenario para un homenaje a Los Cantores del Alba, y la presencia de Sergio González, Wakallas, Los Orejanos y David Robles. CiTá Abasto de Cultura (La Mdrid 1.457) también será habitada por las zambas cuando desde las 22 esté Yuca Córdoba. En la peña El Cardón (Las Heras 50) habrá un recorrido por distintos ritmos con Francisco Santamarina, Quique Yance, Mariela Narchi Yuly Nelegatti y Virginia Matías, en el show “Encuentro”. En Lo de Tino de Ranchillos (avenida San Martín 700) se presentarán Los Parranderos, Brahian Ponce y Los Orejanos.
Día de la Zamba: celebración en Tafí Viejo
“Aire de la tierra” es la celebración por el Día de la Zamba que tendrá lugar hoy desde las 19 en la plaza Bartolomé Mitre de Tafí Viejo, con academias y ballets tradicionalistas de esa ciudad que desplegarán esa danza folclórica destacada por su elegancia, pañuelo y galanteo. Participarán Alma Gaucha, Añoranza Norteña, Bartolomé Paz, Embrujo de mi Tierra, Grito Argentino, José Hernández, La Fortinera, Nina, Raíces Norteñas, Renacer y Sisaiani.
Rock: opciones en distintos espacios
A partir de las 20, habrá una fiesta rockera en El Piletón del parque Avellaneda, de la cual serán parte Incendio, La Popular Rockera, Branca, Don Luca, Hugo Reed y Los Patasucias. Desde las 23, Estonia (foto) presentará su nuevo disco, “Postales de un viejo mundo”, en La Gesta Cultural (avenida Alem 747), con Gallo Negro como telonera. Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) tiene prevista una noche de rock y tinta con tatuajes en vivo a cargo de Cecy Lagoria y Ramón Alarcón y la música de La Vespa, con Carola Mabel como banda invitada, seguidos de los vinilos de Dj Toy.
Casa Oqlta: varias actividades
El espacio cultural Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037, en la zona de la plazoleta Mitre) tiene una agenda cargada para hoy, que comenzará a las 18 con el ciclo Canto con Caja que propone Vivi Vargas. A las 21 se inaugurará la exposición de artes visuales y fotografía con obras de Lu Cornejo, Lau, Lux, Pau Sarem y Agustina Erazzú, con música a cargo de Supuesto Manu, Doble Problema y de El Bosque.
“Mamma Mía”: la música de ABBA
En el Teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), a las 21.30 se repondrá “Tributo a Mamma Mía - Una historia bailada”, un musical sobre el famoso tema de ABBA que inspiró a la película ambientada en una paradisíaca isla griega donde Sophie, una joven que -en vísperas de su boda- decide invitar en secreto a tres hombres del pasado de su madre para descubrir quién es su verdadero padre. La historia se despliega con un relato lleno de humor, emoción y encuentros inesperados.
Meoyo Crioyo: varieté en Yerba Buena
Cami Caram, Evi Zunz, Maco Santochu, Máximo Olmos, Pablo Latapie, Valentina Ooo, Diego Chucky, Amadeus Comedí, Pablo Adrián, Manu Mateo y Alo el Comadreja serán los protagonistas hoy, desde las 22 en La Taberna de Saturno de Yerba Buena (Chacho Peñaloza y Pringles), de una nueva edición de la varieté Meoyo Crioyo, con 12 números breves.
La Fondita: show del dúo Trouvé-Albarracín
“Un recital íntimo, con letras y músicas para sentir, con ternura, nostalgia, alegría y amor, con canciones nuestras y otras tantas de autores que admiramos”, es la propuesta que el dúo Trouvé-Albarracín presentará desde las 22 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos). Habrá ritmos folclóricos del litoral y del NOA, junto a rock nacional.
Loveparade: sets de Dj’s
Pasada la medianoche Cumpitas (avenida Aconquija 1.900, Yerba Buena) invita a regresar a los 90 y 2000 con Golden Hour - Loveparade Edition, con la presencia de los Dj’s Jotta, Ricardo Arnedo y Aixa Setkauskis. En tanto, en Santos Discépolo (La Rioja 219) actuarán Elu del Mal y Juan Regner; y el Restó Boris (San Juan 1.131), Paradox, con una fiesta cachengue.