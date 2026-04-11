Ashtanga Yoga: taller de cuatro días con una experta internacional

El centro tucumano está dirigido por Ana Andole (ex integrante del Ballet Contemporáneo de la Provincia por casi 20 años, donde actualmente ofrece capacitaciones) y Walter Ferreyra, ambos formados en Sharath Yoga Centre, situada en Mysore -India-. Ambos viajaron hasta ese lugar en siete oportunidades para estudiar bajo la guía de Sharath Jois. De él recibieron la autorización para enseñar un método que fue popularizado y difundido originalmente por su abuelo, K. Pattabhi Jois, basado en textos antiguos, especialmente los Yoga Sutras de Patanjali, y en enseñanzas transmitidas por Tirumalai Krishnamacharya, quien es considerado el padre del yoga moderno.