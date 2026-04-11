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Ashtanga Yoga: taller de cuatro días con una experta internacional
Ashtanga Yoga: taller de cuatro días con una experta internacional
Hace 5 Hs

Entre hoy y el martes, el centro Ashtanga Yoga Tucumán (avenida Aconquija 1.677, Yerba Buena) celebrará los 10 años de su apertura con la presencia de la especialista internacional Angela Jamison, quien dictará un curso especial sobre esta disciplina. 

La visitante practica Ashtanga diariamente desde 2003, y cada año realiza viajes de estudios al sur de India, para seguir aprendiendo de la fuente original donde nació esta propuesta. Desde hace 15 años está dedicada por completo a enseñar Ashtanga Yoga en su espacio de Ann Arbor, Estados Unidos, luego de haber comenzado en Los Ángeles. Jamison practica pranayamas y meditación, y estudia filosofía y cantos, además de realizar retiros anuales en silencio. Por su dedicación, obtuvo la certificación (reconocimiento especial) en 2017. 

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El centro tucumano está dirigido por Ana Andole (ex integrante del Ballet Contemporáneo de la Provincia por casi 20 años, donde actualmente ofrece capacitaciones) y Walter Ferreyra, ambos formados en Sharath Yoga Centre, situada en Mysore -India-. Ambos viajaron hasta ese lugar en siete oportunidades para estudiar bajo la guía de Sharath Jois. De él recibieron la autorización para enseñar un método que fue popularizado y difundido originalmente por su abuelo, K. Pattabhi Jois, basado en textos antiguos, especialmente los Yoga Sutras de Patanjali, y en enseñanzas transmitidas por Tirumalai Krishnamacharya, quien es considerado el padre del yoga moderno. 

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Esta práctica se caracteriza por sincronizar la respiración con una serie progresiva de posturas para lograr el equilibrio corporal y emocional de sus discípulos.


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