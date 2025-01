Temor por el ajuste en la “Escuelita” de Famaillá

A nivel nacional, organismos de derechos humanos denunciaron un desmantelamiento de sitios de memoria como parte de una política para “borrar” lo ocurrido durante la dictadura militar. El último fin de semana, en una marcha frente a la sede de la ESMA se cuestionó la decisión de la gestión de Javier Milei. A través de la red social X, el ministro Mariano Cuneo Libarona replicó ese reclamo. “Estos sinvergüenzas que ahora hacen denuncias para el show mediático, solo en 2023 dilapidaron U$S 5.000 millones en políticas de género y llenaron durante años la Secretaría de Derechos Humanos de empleados militantes. No me importa que me denuncien por hacer lo que está bien. Nos vemos en la Justicia”, planteó el funcionario.