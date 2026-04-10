¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Tigre?

Resumen para apurados
- Julio César Falcioni confirmó el equipo de Atlético Tucumán que enfrentará a Tigre este domingo a las 17:30 en el José Fierro para consolidarse en el torneo Apertura.
- El DT realizó dos variantes obligadas: Galván por el lesionado Infante y Ortiz por Domínguez. En las prácticas priorizó corregir la definición y el funcionamiento colectivo.
- Con solo cuatro fechas restantes, el Decano busca sumar puntos críticos para mantenerse competitivo. La ratificación del once inicial apunta a dar estabilidad al plantel.
Julio César Falcioni continúa afinando detalles en Atlético de cara a un compromiso clave ante Tigre. En la segunda sesión de fútbol, el entrenador repitió el mismo “11” que había dispuesto en la práctica del miércoles, ratificando una base que empieza a consolidarse en este tramo decisivo del torneo Apertura.
Luego de mantener una charla con sus dirigidos en el complejo Ojo de Agua, el técnico comenzó a dar indicaciones constantes, buscando pulir el funcionamiento colectivo que pretende ver el domingo desde las 17:30 en el Monumental José Fierro.
Con cuatro fechas por delante, Falcioni sabe que el equipo necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible para mantenerse competitivo.
Durante el entrenamiento, el DT no se cansó de corregir movimientos y ajustar detalles. Uno de los puntos en los que hizo mayor énfasis fue la definición, un aspecto que viene siendo una deuda en los últimos encuentros del “Decano” y que buscará revertir en el “José Fierro”.
En cuanto a la formación, ya hay dos variantes confirmadas: Ignacio Galván ingresará por el lesionado Juan Infante, mientras que Kevin Ortiz reemplazará al paraguayo Javier Domínguez.
De esta manera, el equipo que se perfila sería con Luis Ingolotti en el arco; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso y Galván en defensa; Renzo Tesuri, Ortiz, Ezequiel Ham y Franco Nicola en el medio campo; y Nicolás Laméndola junto a Leandro Díaz en la delantera.