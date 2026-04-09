Sorpresa en Atlético Tucumán: se confirmó la lesión de una pieza clave del equipo

Pero el gran movimiento sísmico se dará en la mitad de la cancha. Por primera vez desde que se puso el buzo de Atlético, Falcioni le dará la titularidad a Kevin Ortiz. El volante central ya cumplió con sus dos fechas de sanción y parece haber convencido al técnico de que es el hombre indicado para aportar equilibrio. Ortiz ingresaría en lugar de Javier Domínguez, de rendimiento irregular en los últimos encuentros.