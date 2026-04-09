Sorpresa en Atlético Tucumán: se confirmó la lesión de una pieza clave del equipo

Resumen para apurados
- Juan Infante, lateral de Atlético Tucumán, sufrió un desgarro en el aductor izquierdo este viernes en Ojo de Agua, quedando descartado para el duelo ante Tigre por el torneo local.
- El defensor recuperaba ritmo tras una lesión de rodilla. Ante su baja, Falcioni rearmará la defensa con Ignacio Galván y sumará a Kevin Ortiz buscando mayor equilibrio en el medio.
- Esta baja condiciona el esquema defensivo en un momento de consolidación. El cruce ante Tigre medirá la reacción del plantel ante imprevistos físicos de peso en la formación titular.
La mañana de Atlético Tucumán sorprendió con una amarga noticia que caló hondo en el complejo Ojo de Agua. Lo que parecía ser una molestia física terminó confirmándose como lo peor: el lateral izquierdo Juan Infante sufrió un desgarro en su aductor izquierdo.
La noticia se transformó de inmediato en un verdadero dolor de cabeza para Julio César Falcioni, justo en el momento exacto en el que el defensor comenzaba a afianzarse y a recuperar ese ritmo de competencia tan esquivo en el “Decano”.
La baja es un golpe por duplicado. No sólo obliga a una maniobra de urgencia en la última línea para el domingo, sino que además interrumpe con brusquedad el crecimiento de un jugador que venía en franca levantada tras una extensa y tortuosa inactividad.
Infante había logrado dejar atrás los fantasmas de aquella lesión en su rodilla que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas. En ese proceso de reconstrucción personal, se había ganado la confianza del DT siendo titular en la victoria por Copa Argentina contra Sportivo Barracas y repitiendo presencia en Arroyito frente a Rosario Central.
Su evolución era seguida con lupa por el cuerpo técnico, que ya veía en él esa alternativa confiable de experiencia y oficio que tanto buscó el “Emperador” desde su llegada.
Incluso, en la balanza interna, Infante parecía haberle ganado la pulseada por el puesto a Ignacio Galván. Sin embargo, este nuevo parate obliga a Falcioni a tirar de la pizarra y replantear el andamiaje defensivo del equipo
Doble cambio
Pensando en el compromiso del domingo a las 17.30 frente a Tigre, en el Monumental “José Fierro”, Falcioni realizaría al menos dos modificaciones de peso: una por estricta necesidad y otra por una decisión táctica que empieza a tomar color de apuesta fuerte.
Como era de esperar, la ausencia forzada de Infante le reabre las puertas de la titularidad a Galván. El ex Racing volverá a ocupar el carril izquierdo, un sector que conoce bien pero donde deberá demostrar que puede recuperar la solidez que el equipo necesita para no sufrir por las bandas.
Pero el gran movimiento sísmico se dará en la mitad de la cancha. Por primera vez desde que se puso el buzo de Atlético, Falcioni le dará la titularidad a Kevin Ortiz. El volante central ya cumplió con sus dos fechas de sanción y parece haber convencido al técnico de que es el hombre indicado para aportar equilibrio. Ortiz ingresaría en lugar de Javier Domínguez, de rendimiento irregular en los últimos encuentros.
El “11” que se perfila
La práctica de fútbol desarrollada en el complejo Ojo de Agua dejó en claro estas variantes. Allí, el entrenador paró un probable equipo que, salvo las dos modificaciones, parecería empezar a salir de memoria con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso y Galván; Renzo Tesuri, Ortiz, Ezequiel Ham y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.
En paralelo, el “Emperador” no descuida al resto. Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Luciano Vallejo, Leonel Di Plácido, Gabriel Compagnucci, Domínguez, Lautaro Godoy, Alexis Segovia, Ramiro Ruiz Rodríguez y Carlos Abeldaño) también sumaron minutos de rodaje.
Al grupo le restan apenas dos estaciones antes del choque contra el “Matador”. Un entrenamiento hoy desde las 9.30 en el complejo y la última sesión de mañana en el estadio, donde se terminarán de pulir los detalles de pelota parada y se confirmará la lista de los 23 concentrados que se mudarán al Hotel Sheraton para esperar el pitazo inicial.
La revancha de Ortiz
En este contexto, la inclusión de Ortiz aparece como la gran carta del entrenador. No es titular desde la fecha 8 (aquel duro 0-3 frente a Racing en la era de Ramiro González) y su última imagen no fue la mejor: tras ser suplente ante Aldosivi, ingresó unos minutos ante Barracas Central y terminó expulsado por Sebastián Zunino por un exceso verbal en el descuento.
Ahora, Falcioni le daría el comando del medio campo para intentar cortar la irregularidad del equipo. Atlético sabe que el domingo puede haber un punto de inflexión; necesita hacerse fuerte en casa y demostrar que, a pesar del infortunio de Infante, tiene las herramientas suficientes para ganarle a Tigre y empezar a mirar la tabla con otros ojos.