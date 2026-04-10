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Agresión al diputado Pelli: las "cuestiones políticas" se colaron en un debate técnico

El juez se tomará 48 horas para definir dos planteos de la querella. La postura del MPF. Rechazo de la defensa de "Pichón" Segura.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un juez en La Madrid analiza planteos de la querella por la agresión del dirigente “Pichón” Segura al diputado Federico Pelli, ocurrida recientemente en un marco de tensión política.
  • Tras el cabezazo de Segura a Pelli, el agresor recibió arresto domiciliario. El Ministerio Público Fiscal y la defensa debaten términos legales mientras la causa busca un cierre.
  • La decisión judicial definirá si el proceso culmina en juicio abreviado o escala. El caso resalta la creciente tensión y el impacto de la violencia física en la actividad política.
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