Agresión al diputado Pelli: las "cuestiones políticas" se colaron en un debate técnico

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- Un juez en La Madrid analiza planteos de la querella por la agresión del dirigente “Pichón” Segura al diputado Federico Pelli, ocurrida recientemente en un marco de tensión política.
- Tras el cabezazo de Segura a Pelli, el agresor recibió arresto domiciliario. El Ministerio Público Fiscal y la defensa debaten términos legales mientras la causa busca un cierre.
- La decisión judicial definirá si el proceso culmina en juicio abreviado o escala. El caso resalta la creciente tensión y el impacto de la violencia física en la actividad política.
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