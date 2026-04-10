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La historia detrás del doblete de Diego Milito en la Champions 2010: Malvinas como inspiración

El exdelantero del Inter reveló cómo una película sobre la guerra motivó al plantel antes de la final ante Bayern Múnich. Luego, firmó una actuación histórica con dos goles para el título.

Diego Milito recordó la final de Champions League de 2010, en la que se consagró campeón junto a Inter de Milán. Diego Milito recordó la final de Champions League de 2010, en la que se consagró campeón junto a Inter de Milán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Milito reveló que el plantel argentino del Inter se inspiró en un film sobre las Islas Malvinas antes de la final de la Champions 2010 en Madrid para motivarse ante el Bayern.
  • Los jugadores argentinos vieron el film para calmar la tensión previa. La carga emocional impulsó a Milito a marcar los dos goles del 2-0 final que sellaron el triplete histórico.
  • El relato destaca cómo la identidad nacional y la historia influyeron en un hito deportivo. Este recuerdo consolida el legado de Milito como figura máxima en la historia del Inter.
Resumen generado con IA

La historia de Diego Milito en la final de la Champions League 2010 tiene un capítulo poco conocido, pero cargado de emoción y simbolismo. En la previa del partido más importante de su carrera, el delantero encontró una fuente de inspiración inesperada: las Islas Malvinas.

La noche anterior al duelo frente al Bayern Múnich, el “clan argentino” del Inter de Milán atravesaba horas de tensión. En ese contexto, decidieron reunirse para ver una película sobre la guerra de Malvinas, un gesto que terminó marcando el ánimo del grupo.

El impacto fue inmediato. Según reconoció el propio Milito tiempo después, las historias de los jóvenes que combatieron por el país funcionaron como un motor emocional. “Ver a los chicos que habían ido a ayudar... nos motivó a todos”, recordó el exdelantero, dejando en claro que aquella noche no fue una más.

Esa carga emocional se trasladó directamente al campo de juego. En el estadio Santiago Bernabéu, Milito firmó una actuación consagratoria: marcó los dos goles del triunfo 2-0, fue elegido como el mejor jugador del partido y selló el histórico triplete del Inter en una temporada inolvidable.

Más allá de ese recuerdo imborrable, su paso por el club italiano dejó números que explican su dimensión: 75 goles y 28 asistencias en 171 partidos, además de seis títulos conquistados.

Sin embargo, aquella final trascendió lo futbolístico. Para Milito, no fue solo un partido. Fue la síntesis de una motivación profunda, atravesada por la historia y el sentimiento, que encontró en Malvinas una razón extra para alcanzar la gloria.

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