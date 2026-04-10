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Comodoro Rivadavia: sospechan que un niño de cuatro años murió por un golpe en la cabeza

El Procurador General, Jorge Miquelarena, confirmó que la principal hipótesis apunta a una agresión. La madre y el padrastro están bajo vigilancia policial ante el riesgo de linchamiento.

La investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia depende de los peritos. La investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia depende de los peritos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Chubut investiga la muerte violenta de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia por un golpe en la cabeza, bajo sospecha de agresión del entorno familiar cercano.
  • El Procurador Miquelarena ordenó peritajes y secuestro de celulares. La madre y el padrastro están bajo custodia policial en un sitio reservado ante el riesgo de linchamiento.
  • La fiscalía aguarda la autopsia para formalizar cargos por homicidio agravado, delito con pena de perpetua. El caso genera fuerte conmoción y tensión social en la región.
Resumen generado con IA

La investigación por la muerte de un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia dio un giro determinante. El Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, reveló que los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta. "Habrían detectado un golpe en la cabeza y esa es la sospecha que tenemos", afirmó.

Medidas urgentes y peritajes

A la espera del informe preliminar de la autopsia -clave para que el fiscal Facundo Oribone defina la imputación-, la Justicia ordenó el secuestro de los celulares de la madre y el padrastro para proteger pruebas digitales.

Miquelarena aclaró que ambos se encuentran localizados por las fuerzas de seguridad en un domicilio reservado, luego de que intentaran lincharlos tras la difusión de un video. "Sabemos perfectamente dónde están; se mudaron por temor, no se fugaron", precisó.

Versiones cruzadas

Mientras el entorno paterno señaló directamente a la madre biológica, ella rompió el silencio en diálogo con la prensa. Mariela, la madre del niño, negó los cargos y aseguró que el pequeño se descompensó mientras dormía. "Yo no maté a mi hijo. Estaba roncando, después mi marido me dijo 'no respira' y empecé a hacerle RCP", relató. 

Además, acusó a su ex pareja de haberle quitado al niño previamente mediante maltratos. De confirmarse la hipótesis del homicidio, la fiscalía avanzará hacia una acusación de homicidio agravado, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

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