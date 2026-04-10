“Lo más doloroso fue que la mencionaran a ella”: Blondel habló de Morena Beltrán y su salida de Boca

Resumen para apurados
- Lucas Blondel desmintió hoy que su pareja, Morena Beltrán, filtrara información del vestuario de Boca Juniors, aclarando su salida del club hacia Huracán por motivos profesionales.
- El lateral explicó que habló con los referentes del plantel para desestimar las versiones y remarcó que su falta de continuidad fue lo que alimentó los rumores malintencionados.
- Blondel agradeció a Juan Román Riquelme por su paso por el Xeneize y proyecta su carrera en el Globo, manteniendo su ambición de integrar la Selección en el próximo Mundial.
Lucas Blondel habló por primera vez sobre los rumores que rodearon su salida de Boca y el nombre de Morena Beltrán quedó inevitablemente en el centro de la escena. El lateral, hoy a préstamo en Huracán, se refirió a las versiones que lo señalaban por supuestas filtraciones desde el vestuario “xeneize” y dejó en claro que lo que más le dolió fue la exposición de su pareja.
En ese sentido, el defensor fue directo al explicar qué fue lo que más lo afectó de toda la situación. “Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de cosas que no son así”, afirmó. Después, intentó desarmar la acusación con un argumento concreto sobre su recorrido en el club. “Creo que hay pruebas suficientes: jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel Russo y después con Claudio Úbeda. Cuando me iba bien, nadie decía nada de que filtraba cosas. En Boca es difícil que no se filtre algo”, remarcó.
Blondel también contó que el ruido fue creciendo cuando empezó a perder terreno dentro del equipo. “El ruido empezó cuando empecé a no ser considerado. Estuve tres años, con 'More' salgo hace dos. Si fuera así, me hubieran apartado del plantel. Yo, sin tener continuidad, seguía entrenando con el grupo. Iba al estadio cuando se jugaba, pero son las reglas de juego. Boca es un club gigante y se desparraman muy rápido los rumores”, explicó.
Frente a ese escenario, decidió hablar cara a cara con algunos referentes del plantel. “Mis compañeros sabían que nada de lo que se decía era cierto. En su momento junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘No entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí”, relató. Además, volvió a defender a Beltrán al recordar cómo cambió el tratamiento alrededor de su figura. “Cuando todo estaba bien, Morena era lo mejor del mundo. Yo estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”, sostuvo.
El agradecimiento a Boca y a Riquelme
Lejos de cerrar su etapa con resentimiento, Blondel eligió agradecer. “Voy a estar siempre agradecido a Román, a Boca, porque incluso yo creo que Boca me pone en consideración en la Selección”, aseguró. También aclaró: “No hablé mucho con Riquelme en el último tiempo. Sí en los dos años y medio que estuve hemos tenido algunas charlas, nada fuera de lo normal”. Hoy, mientras intenta afirmarse en Huracán, también mantiene otro objetivo personal. “Sigo soñando en ir a Suiza con el Mundial”, confesó.