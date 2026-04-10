“Lo más doloroso fue que la mencionaran a ella”: Blondel habló de Morena Beltrán y su salida de Boca

Frente a ese escenario, decidió hablar cara a cara con algunos referentes del plantel. “Mis compañeros sabían que nada de lo que se decía era cierto. En su momento junté a algunos referentes del vestuario y les dije: ‘No entiendo por qué se está diciendo esto, se los juro’. Me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme, que sabían qué tipo de persona era, y quedó ahí”, relató. Además, volvió a defender a Beltrán al recordar cómo cambió el tratamiento alrededor de su figura. “Cuando todo estaba bien, Morena era lo mejor del mundo. Yo estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”, sostuvo.