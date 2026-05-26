El año que viene a la misma hora: quema de vegetación en Tucumán

Posteriormente se observa otra reducción relativa, aunque todavía en niveles preocupantes: 69.000 hectáreas en 2021, 79.100 en 2022, 38.900 en 2023, 54.000 en 2024 y 49.100 hectáreas en 2025. Si bien estas cifras resultan inferiores a las de los años más críticos, continúan evidenciando que la quema de vegetación sigue teniendo una magnitud considerable en la provincia. Quemar alrededor de 50.000 hectáreas por año no puede considerarse un éxito ambiental ni sanitario teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se quemaron 18 y 16 hectáreas por cada 100 ha cultivadas, lo que significa una alta inyección de gases nocivos a la atmósfera. Desde el punto de vista ambiental y sanitario, incluso los años “bajos” representan enormes volúmenes de humo y emisiones contaminantes. Cada hectárea quemada libera dióxido de carbono, monóxido de carbono y partículas PM2,5, que afectan directamente la salud humana y la calidad del aire, según los datos del Laboratorio de Contaminantes Atmosféricos del Conicet y estudios de profesionales médicos de las Universidad Nacional de Tucumán.