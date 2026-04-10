El conflicto en Alpine puede cambiar el futuro del equipo de Colapinto y septiembre aparece como fecha clave

El panorama no solo está marcado por la cuestión financiera. También quedó expuesta una fractura interna entre los sectores que responden a Renault y los que empujaban otra alternativa, como el intento de compra impulsado por Christian Horner, que tuvo el respaldo de Flavio Briatore. Esa puja dejó heridas y tensó una estructura que, mientras mejora deportivamente, sigue sin despejar del todo su escenario institucional.