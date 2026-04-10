La FIA cedió ante la presión: se confirmó que tocará el reglamento de la F-1 en plena temporada

El reglamento 2026 ya entra en revisión plena

Lo llamativo del caso es la velocidad con la que el nuevo marco empezó a mostrar grietas. En una categoría donde los cambios suelen medirse al detalle y discutirse durante meses, que la FIA admita tan rápido la necesidad de tocar las reglas representa un dato fuerte. En otras palabras, la temporada recién arrancó y la Fórmula 1 ya está obligada a revisarse a sí misma.