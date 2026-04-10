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La FIA cedió ante la presión: se confirmó que tocará el reglamento de la F-1 en plena temporada

Tras la primera reunión con los equipos en Londres, las autoridades confirmaron que modificarán reglas ligadas a la gestión de energía.

La FIA cedió ante la presión: se confirmó que tocará el reglamento de la F-1 en plena temporada
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La FIA confirmó en Londres que modificará el reglamento de Fórmula 1 para 2026 en plena temporada, tras la presión de los equipos por fallas detectadas en la gestión de energía.
  • Las escuderías reclamaron que las reglas técnicas dificultaban el potencial de los autos. Habrá nuevas reuniones en abril para definir ajustes deportivos sin esperar al cierre del año.
  • La celeridad para corregir la normativa expone grietas en el nuevo marco reglamentario. Esta medida impactará en el desarrollo técnico y la competitividad futura de la categoría.
Resumen generado con IA

La temporada 2026 de Fórmula 1 todavía está empezando, pero la FIA ya tomó una decisión que sacude a toda la categoría. Después de los reclamos de varios equipos por algunos puntos del reglamento nuevo, las autoridades confirmaron que habrá cambios con el campeonato en marcha, una señal que deja en claro que la normativa nació mucho más discutida de lo esperado.

La primera reunión clave se hizo en Londres y reunió a representantes técnicos de escuderías y fabricantes de motores. Tras ese encuentro, la FIA reconoció públicamente que, si bien las carreras ofrecieron un buen espectáculo, algunos aspectos ligados a la gestión de la energía necesitan ser corregidos. Ese fue el punto que concentró buena parte de las críticas del paddock.

Lo que más inquietaba a varios equipos era que algunas reglas técnicas no solo dificultaban la explotación del potencial de los autos, sino que además abrían una interpretación que varios consideraban regresiva. Por eso, la decisión de revisar la normativa fue leída como una concesión clara a una presión que venía creciendo desde el arranque del año.

Ahora el proceso entrará en una etapa más concreta. Habrá nuevas reuniones durante abril, primero para revisar el reglamento deportivo y luego para discutir los ajustes técnicos que se quieren implementar. La FIA no detalló todavía el alcance exacto de esas modificaciones, pero sí dejó claro que no piensa esperar hasta fin de año para corregir lo que considera necesario.

El reglamento 2026 ya entra en revisión plena

Lo llamativo del caso es la velocidad con la que el nuevo marco empezó a mostrar grietas. En una categoría donde los cambios suelen medirse al detalle y discutirse durante meses, que la FIA admita tan rápido la necesidad de tocar las reglas representa un dato fuerte. En otras palabras, la temporada recién arrancó y la Fórmula 1 ya está obligada a revisarse a sí misma.

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