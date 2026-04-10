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Karting, risas y entrenamiento con amigos: así aprovecha Colapinto el receso antes del show en Buenos Aires

En medio del receso de la Fórmula 1, Colapinto combina descanso y trabajo antes del evento que ya genera una enorme expectativa.

Karting, risas y entrenamiento con amigos: así aprovecha Colapinto el receso antes del show en Buenos Aires
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto se prepara en Barcelona para su exhibición de Fórmula 1 el 26 de abril en Buenos Aires, aprovechando el receso del calendario por cancelaciones en Medio Oriente.
  • El piloto de Alpine combina karting, gimnasio y momentos de relax junto a Fernando Belasteguín. Busca mantener su forma física mientras disfruta de un clima distendido con amigos.
  • El evento en Palermo marcará el regreso de un Fórmula 1 a Buenos Aires tras una década. La alta expectativa y entradas agotadas consolidan a Colapinto como un ídolo deportivo local.
Resumen generado con IA

Mientras la Fórmula 1 atraviesa un receso inesperado y el calendario quedó frenado por las cancelaciones en Medio Oriente, Franco Colapinto aprovecha para bajar un cambio antes de su esperado regreso a la Argentina. El piloto de Alpine se prepara para la exhibición del 26 de abril en Buenos Aires con una mezcla de entrenamiento, karting y momentos de relax junto a amigos.

El que mostró parte de esa intimidad fue Fernando Belasteguín, que compartió imágenes de una escapada en Barcelona junto a su familia y al propio Colapinto. En los videos se vio al piloto metido otra vez en un karting, disfrutando de la velocidad en un ámbito mucho más distendido, pero también sosteniendo la rutina física que exige un calendario de alto nivel.

La secuencia dejó ver un costado más relajado de Colapinto. Hubo gimnasio, comida compartida, risas y una convivencia muy cercana con la familia de Belasteguín, al punto de que el propio piloto bromeó en redes con comentarios cargados de complicidad y humor. Esa naturalidad fue lo que más llamó la atención entre sus seguidores.

Pero detrás de ese respiro también hay foco. Colapinto llegará a la exhibición de Palermo como una de las grandes atracciones del deporte argentino y el evento ya tiene clima de acontecimiento masivo. Por eso, aunque se permitió una pausa, el piloto sigue sosteniendo la preparación física y mental para llegar afilado a una jornada que tendrá un nivel de exposición enorme.

Un show histórico que ya empieza a tomar forma

La exhibición se desarrollará en un circuito ampliado de Palermo y Colapinto manejará un Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine. Será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires y también la primera vez que un argentino protagonice una muestra de este tipo en la ciudad. Todo indica que, mientras se divierte y se entrena, Colapinto ya empezó a entrar en modo show.

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