Karting, risas y entrenamiento con amigos: así aprovecha Colapinto el receso antes del show en Buenos Aires

Un show histórico que ya empieza a tomar forma

La exhibición se desarrollará en un circuito ampliado de Palermo y Colapinto manejará un Lotus E20 ploteado con los colores de Alpine. Será la primera vez en más de una década que un Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires y también la primera vez que un argentino protagonice una muestra de este tipo en la ciudad. Todo indica que, mientras se divierte y se entrena, Colapinto ya empezó a entrar en modo show.