Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

La renovación del contrato se da en un contexto donde Boca trabaja arduamente para cerrar incorporaciones y retener piezas claves, después de una temporada 2025 con resultados irregulares. La continuidad de Herrera genera tranquilidad en el cuerpo técnico y agrega un componente de estabilidad en el armado del mediocampo, mientras se define el resto del plantel para 2026.