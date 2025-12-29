Secciones
Ander Herrera sigue en Boca: el volante renovó y se queda en La Bombonera

El mediocampista español acordó la extensión de su vínculo y continuará en el club de cara a la temporada 2026

El mediocampista apenas pudo sumar 640 minutos en la temporada. El mediocampista apenas pudo sumar 640 minutos en la temporada.
Hace 42 Min

Ander Herrera continuará su carrera en Boca Juniors. El mediocampista español llegó a un acuerdo para renovar su contrato y extender su estadía en el Xeneize, desactivando versiones que lo vinculaban con salidas o intereses de otros equipos en este mercado de pases. 

Si bien en un primer momento se evaluó la posibilidad de un vínculo atado a objetivos de productividad, finalmente se optó por un salario fijo con una reducción económica, en línea con la necesidad de ordenar las cuentas del club tras una temporada atravesada por reiterados inconvenientes físicos del mediocampista español.

La estadía de Herrera en Boca estuvo fuertemente marcada por lesiones musculares, un factor que limitó su participación a 17 de los 44 partidos oficiales, con apenas 640 minutos en cancha. El propio futbolista reconoce que su aporte quedó por debajo de lo esperado y tiene como principal objetivo para 2026 cambiar ese panorama.

El español vivió un año atravesado por lesiones que condicionaron su continuidad. El español vivió un año atravesado por lesiones que condicionaron su continuidad.

La renovación del contrato se da en un contexto donde Boca trabaja arduamente para cerrar incorporaciones y retener piezas claves, después de una temporada 2025 con resultados irregulares. La continuidad de Herrera genera tranquilidad en el cuerpo técnico y agrega un componente de estabilidad en el armado del mediocampo, mientras se define el resto del plantel para 2026.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsAnder Herrera
