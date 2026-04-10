Venezuela: dispersan con gases una marcha por salarios hacia el palacio presidencial de Miraflores

Cuba: “Washington extorsiona a países de Latinoamérica”

Cuba acusó a Estados Unidos de “extorsionar” a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana con el fin de “asfixiar” la economía de la isla. El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025. El año pasado, 24.000 médicos y profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países. En los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana cerraron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años. “Estados Unidos persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas, bajo pretextos mendaces”, señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez. Dice que Washington busca cercar a la economía cubana y “cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo cubano”.