Venezuela: dispersan con gases una marcha por salarios hacia el palacio presidencial de Miraflores

La policía venezolana dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que protestaban por mejoras salariales en una marcha que buscaba llegar al palacio presidencial de Miraflores en Caracas. Las protestas fueron raras en Venezuela durante años, debido a la represión que siguió tras la reelección de Nicolás Maduro en 2024. Más de 2.000 trabajadores y jubilados rechazaron una propuesta hecha la víspera por Delcy Rodríguez. “¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!”, “¡Vamos hasta Miraflores!”, “¡Calle y lucha!”, gritaban manifestantes.
Guatemala: una Fiscal sancionada por Estados Unidos juega su última carta para lograr inmunidad
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, defendió su postulación para un tercer período, la última carta que se juega para mantener su inmunidad. Porras, que enfrenta denuncias de la ONU por adopciones ilegales, compareció ante una comisión que definirá candidatos a fiscal por parte del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, cuya posesión intentó impedir la funcionaria hace dos años. Guatemala lleva adelante un proceso para renovar instituciones del poder judicial, al que solo le resta la fiscalía. Porras, de 72 años, fracasó en su intento por llegar a una de las altas cortes, lo que la hubiera blindado legalmente.
Cuba: “Washington extorsiona a países de Latinoamérica”
Cuba acusó a Estados Unidos de “extorsionar” a países de América Latina y el Caribe para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana con el fin de “asfixiar” la economía de la isla. El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025. El año pasado, 24.000 médicos y profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países. En los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana cerraron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años. “Estados Unidos persigue, presiona y extorsiona a otros gobiernos para poner fin a la presencia de Brigadas Médicas Cubanas, bajo pretextos mendaces”, señaló el canciller cubano Bruno Rodríguez. Dice que Washington busca cercar a la economía cubana y “cortar fuentes de ingresos legítimos para asfixiar al pueblo cubano”.
Ecuador: el país eleva los aranceles a Colombia del 50% al 100% y escala la disputa
El gobierno de Ecuador anunció que aumentará los aranceles a las importaciones de Colombia, del 50% al 100%, argumentando un incumplimiento de su vecino en la implementación de medidas de seguridad fronteriza. “Tras confirmar que Colombia no ha implementado medidas concretas y efectivas de seguridad fronteriza, Ecuador se ve obligado a tomar medidas soberanas”, declaró un comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.